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Türkiye'de ilk kez görüldü! Yeni bitki türü teşhis edildi

Dünyada birçok ülkede istilacı tür olarak kabul edilen bitki Türkiye'de görüldü. Bilim insanları ülke florası için yeni kayıt olan bitki türü teşhis ettiler.

Türkiye'de ilk kez görüldü! Yeni bitki türü teşhis edildi - 1

Dünyada istilacı olarak tanımlanan bitki türü Türkiye'de görüldü.

İstilacı bitki, Düzce üniversitesi'nin düzenlediği "Yedigöller Milli Parkı, Kargalı Gölcük ve Göksu Tabiat Parklarındaki Sucul Ekosistem ve Habitat Alanlarındaki Bitki Türlerinin İzlenmesi ve Tehditlerin Belirlenmesi” başlıklo proje kapsamında öğretim üyeleri Prof. Dr. Necmi Aksoy, Dr. Öğr. Üyesi Neval Güneş Özkan ve Dr. Öğr. Üyesi Nihan Koçer tarafından keşfedildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Türkiye'de ilk kez görüldü! Yeni bitki türü teşhis edildi - 2

Orman Fakültesi’nde görevli flora uzmanlarının yeni bir  yerleşimini keşfettiği bu bitki türü Elodea nuttallii (Planch.) H.St.John (Hydrocharitaceae), (Nuttal Suotu) olarak adlandırılıyor.

Kuzey Amerika'ya özgü olan bu tür, günümüzde birçok Avrupa ülkesi ile Kırım, Çin, Japonya ve Filipinler’e kadar girmiş bulunuyor. Bolu Göksu Tabiat Parkı’nda Elodea nuttallii ve Elodetum canadensis türlerinin baskın olarak yer aldığı Elodea canadensis toplumu, yabancı bitki toplumu olarak tespit edildi.

Türkiye'de ilk kez görüldü! Yeni bitki türü teşhis edildi - 3

Özellikle kıyaya yakın yerlerde yarı batık durumlu bu bitki toplumu baskın durumda yer alıyor. Yapılan araştırmalar sonucunda söz konusu bitki türünün birçok ülke florası için istilacı bir tür olduğu, özelikle de yüksek rekabet yeteneği ile girdiği ekosistemlerde kısa sürede doğal bitki örtüsünün yerini alma potansiyeli bulunduğu görüldü.

Türkiye'de ilk kez görüldü! Yeni bitki türü teşhis edildi - 4

Göksu Tabiat Parkı, Bahri Kuşu’nun (Podiceps cristatus) göç yolu üzerinde bulunuyor. Kuş özellikle çiftleşme ve yumurtlama dönemlerini Göksu Tabiat Parkı içerisinde bulunan Aladağ Göleti’nde geçiriyor. Kuşun alanda doğal olarak yayılış yapan Lemno-Potametum (Lemna minor - Potamogeton natans) bitki toplumu üzerinde yuvalandığı ve üreme danslarını yaptığı gözlendi.

Türkiye'de ilk kez görüldü! Yeni bitki türü teşhis edildi - 5

Bahri Kuşu’nun (Podiceps cristatus) üremesinde ve burada konaklamasındaki rolünden dolayı, gölün doğal bitki örtüsünün hassas olarak korunması gerekiyor. Alanda doğal bitki örtüsünün yerini alma potansiyeli bulunan yabancı bitki toplumunun yoğunluğunun izlenmesi ve risk yönetimi eylem planının hazırlanması gerekiyor.

Alanda yapılan flora ve vejetasyon çalışmalarında toplanan, istilacı bitkiye ait örnekler herbaryum örneği haline getirildikten sonra, Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Herbaryumu (DUOF) ve uluslararası herbaryum örnekleri (P, E, V, W) ile karşılaştırıldı. Yapılan herbaryum ve literatür çalışmaları sonucunda; bu yeni bitki türünün istilacı makrofit bir bitki türü olduğu tespit edildi.

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