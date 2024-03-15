Türkiye'de ilk kez görüldü! Yeni bitki türü teşhis edildi
Dünyada birçok ülkede istilacı tür olarak kabul edilen bitki Türkiye'de görüldü. Bilim insanları ülke florası için yeni kayıt olan bitki türü teşhis ettiler.
Dünyada istilacı olarak tanımlanan bitki türü Türkiye'de görüldü.
İstilacı bitki, Düzce üniversitesi'nin düzenlediği "Yedigöller Milli Parkı, Kargalı Gölcük ve Göksu Tabiat Parklarındaki Sucul Ekosistem ve Habitat Alanlarındaki Bitki Türlerinin İzlenmesi ve Tehditlerin Belirlenmesi” başlıklo proje kapsamında öğretim üyeleri Prof. Dr. Necmi Aksoy, Dr. Öğr. Üyesi Neval Güneş Özkan ve Dr. Öğr. Üyesi Nihan Koçer tarafından keşfedildi.