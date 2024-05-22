Türkiye'de son 53 yılın en sıcak nisan ayı yaşandı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son 53 yılın en sıcak nisan ayının yaşandığını bildirdi. Sıcaklık normaline göre 4,3 derece yükselirken ortalama sıcaklıklar, bütün bölgelerde mevsim normallerinin üzerine çıktı. Geçen ay en yüksek sıcaklık 38,9 derece ile Ceylanpınar'da tespit edildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2024 Yılı Nisan Ayı Ortalama Sıcaklıklarının 1991-2020 Normallerine Göre Mukayesesi Raporu açıklandı.
2024 yılı nisan ayında ortalama sıcaklıklar Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti.