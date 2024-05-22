Türkiye'de son 53 yılın en sıcak nisan ayı yaşandı

30 NOKTADA EKSTREM SICAKLIK

Rapora göre Türkiye'nin 30 noktasında nisan ayında ekstrem (maksimum) sıcaklık olayı gerçekleşti.

Ekstrem sıcaklık yaşanan noktalar şöyle; Fethiye, İslahiye, Gazipaşa, Çankırı, Sivas, Kayseri, Konya, Ereğli, Zara, Çiçekdağı, Kangal, Çumra, Çorum, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Ünye, Osmancık, İspir, Oltu, Erzincan, Kars, Ağrı, Bingöl, Hakkari, Sarıkamış, Tercan, Hınıs, Palu, Şırnak, Ceylanpınar.

BU YIL HER AY DAHA SICAK GEÇİYOR

Bu yılın başından beri her ay sıcaklıklar uzun yıllar normaline göre artıyor. Rapora göre 2024 yılı ocak ayı normaline göre 2,8 derece daha sıcak geçerken, şubat ayında 3,5 derece, mart ayında 1,5 derece ve nisan ayında 4,3 derece sıcaklık artışı görüldü.