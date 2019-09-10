Türkiye'de ve dünyada Aşure Günü
Anadolu Ajansı, İHA
2019 Aşure Günü bu yıl 9 Eylül'de başlarken Türkiye'de ve müslüman ülkelerde Aşure dağıtımı yapıldı.
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BEYOĞLUBeyoğlu Belediyesi tarafından Galata Kulesi önünde 15 bin aşure dağıtıldı.
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KAYSERİKayseri'nin Bünyan İlçesindeise jandarma ekipleri, Muharrem ayı etkinlikleri kapsamında Sivas istikametinden Kayseri'ye gelen araçlardaki yolculara 500 kase aşure dağıttı.
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KAHRAMANMARAŞKahramanmaraş’ta 6 bin kişiye aşure dağıtıldı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi geleneksel aşure etkinliği kapsamında 6 bin kişiye aşure ikram etti.
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ŞIRNAKŞırnak'ın Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından, Muharrem ayı dolayısıyla aşure günü etkinliği düzenlendi.
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ERZURUM
Erzurum Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara aşure ikramında bulundu.
Lalapaşa Camii yanında kurulan stanttaki aşure dağıtımına Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birlik Başkanı Rasim Fırat, diğer yetkililer ve vatandaşlar katıldı.
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KUZEY MAKEDONYA VE ARNAVUTLUKKuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki tarihi Türk Çarşısı'nda bulunan Murat Paşa Camisi önünde, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği himayesinde Din Hizmetleri Müşavirliği tarafından aşure programı düzenlendi.
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800 kişilik aşure hazırlanırken, gönüllüler dükkanları gezerek esnafa aşure dağıttı.
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İRAN
İran'ın başkent Tahran'da Aşure Günü etkinliği düzenlendi.
Tahran Büyük Çarşı'da düzenlenen törene siyah kıyafetler giymiş onlarca kişi katıldı. Kerbela'da Hazreti Hüseyin ve beraberindekilerin şehit edilişini anmak amacıyla düzenlenen etkinlik kapsamında meydana kurulan çadır yakıldı. Ardından, ağıtlar ve ilahiler okundu.
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ENDONEZYAEndonezya'nın Palembang kentinde Muharrem ayı sebebiyle ''Aşure Günü'' etkinliği düzenlendi. Etkinlikte, aşure dağıtıldı.
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SARAYBOSNA
Türk Kızılay tarafından Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki tarihi Başçarşı'da bin kişilik aşure dağıtıldı.
Her gün binlerce ihtiyaç sahibinin karnını doyurduğu Stari Grad Aşevi'nde düzenlenen etkinliğe, sabah öğünlerini almak için buraya gelen vatandaşların yanı sıra şehri ziyaret eden turistler de yoğun ilgi gösterdi