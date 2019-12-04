Türkiye'den kar yağışı manzaraları

Edirne ve ilçelerinde başlayan kar yağışı etkili oluyor. Balkanlara yakın köyler ve civarı, yağışı nedeniyle beyaza büründü.

EDİRNE

Edirne ve ilçelerinde başlayan kar yağışı etkili oluyor. 

4 ARALIK 2019 HAVA DURUMU

EDİRNE

Bulgaristan'a açılan sınır kapısı Hamzabeyli taraflarında Karayolları ekipleri, yolların kapanmaması için çalışma başlattı.

EDİRNE

Balkanlara yakın köylerde kar yağışı nedeniyle bitki örtüsü beyaza büründü. 

EDİRNE

Hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü kentte meteoroloji yetkilileri, kar yağışının gün içinde yerini karla karışık yağmura bırakacağını belirtti.

 

EDİRNE

Hamzabeyli köyünde yaşayan Mehmet Tunca, mevsimin ilk karının köyde sevinçle karşılandığını söyledi.

EDİRNE

Kar yağışının gece saatlerinde başladığını anlatan Tunca, "Yılın ilk karı yağdı. Her yer çok kuraktı. Yağış ekinlerimize de çok iyi geldi. Çok sevindik." dedi.

EDİRNE

Köy sakinlerinden 75 yaşındaki Osman Alaç ise tam zamanında gelen kar yağışına en çok torunlarının sevindiğini ifade etti. 

EDİRNE

Kar yağışının bereketli olduğunu dile getiren Alaç, "Arkadaşlarla kar topu oynadık. Ekinlerimiz yağış nedeniyle kuraklık tehlikesinden kurtuldu. Çok sevinçliyiz." diye konuştu.

EDİRNE

BİLECİK

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

BİLECİK

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

BİLECİK

BİLECİK

BOLU

Bolu’da, gece saatlerinde başlayan sağanak yağış, sabah saatlerinde D-100 karayolu Bolu Dağı mevkisilerinde yerini kar yağışına bıraktı.

BOLU

Kar yağışı, D-100 karayolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde etkili oluyor. Kar yağışı nedeniyle sürücülerin zor anlar yaşamasını engellemek için karayolları ekipleri güzergahlarda hazır olarak bekletiliyor.

ESKİŞEHİR

Eskişehir kent merkezinde ve yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

ESKİŞEHİR

ESKİŞEHİR

ESKİŞEHİR

ARDAHAN

Ardahan kent merkezinde sabah erken saatlerden itibaren yoğun kar yağışı etkili oldu.

ARDAHAN

ARDAHAN

ARDAHAN

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