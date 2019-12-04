Türkiye'den kar yağışı manzaraları

Edirne ve ilçelerinde başlayan kar yağışı etkili oluyor.
Bulgaristan'a açılan sınır kapısı Hamzabeyli taraflarında Karayolları ekipleri, yolların kapanmaması için çalışma başlattı.
Balkanlara yakın köylerde kar yağışı nedeniyle bitki örtüsü beyaza büründü.
Hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü kentte meteoroloji yetkilileri, kar yağışının gün içinde yerini karla karışık yağmura bırakacağını belirtti.
Hamzabeyli köyünde yaşayan Mehmet Tunca, mevsimin ilk karının köyde sevinçle karşılandığını söyledi.
Kar yağışının gece saatlerinde başladığını anlatan Tunca, "Yılın ilk karı yağdı. Her yer çok kuraktı. Yağış ekinlerimize de çok iyi geldi. Çok sevindik." dedi.
Köy sakinlerinden 75 yaşındaki Osman Alaç ise tam zamanında gelen kar yağışına en çok torunlarının sevindiğini ifade etti.
Kar yağışının bereketli olduğunu dile getiren Alaç, "Arkadaşlarla kar topu oynadık. Ekinlerimiz yağış nedeniyle kuraklık tehlikesinden kurtuldu. Çok sevinçliyiz." diye konuştu.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.
Bolu’da, gece saatlerinde başlayan sağanak yağış, sabah saatlerinde D-100 karayolu Bolu Dağı mevkisilerinde yerini kar yağışına bıraktı.
Kar yağışı, D-100 karayolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde etkili oluyor. Kar yağışı nedeniyle sürücülerin zor anlar yaşamasını engellemek için karayolları ekipleri güzergahlarda hazır olarak bekletiliyor.
Eskişehir kent merkezinde ve yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
Ardahan kent merkezinde sabah erken saatlerden itibaren yoğun kar yağışı etkili oldu.