Türkiye’den yurt dışına göç yüzde 62,3 arttı (TÜİK, 2022 yılı Uluslararası Göç İstatistikleri’ni açıkladı)
Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılı Uluslararası Göç İstatistikleri’ni açıkladı. TÜİK’in istatistiklerine göre Türkiye’den yurt dışına göç bir önceki yıla göre yüzde 62,3 arttı. Yurt dışına en çok 25-29 grubundakiler göç etti. İstatistiklere göre bu dönemde Türkiye’ye göç edenlerin sayısında ise düşüş gözlendi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Uluslararası Göç İstatistikleri’ni açıkladı.
Buna göre, yurt dışından Türkiye'ye göç edenlerin sayısı 2022 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 33,2 azalarak 494 bin 52 kişi oldu. Göç eden nüfusun yüzde 52,9'unu erkekler, yüzde 47,1'ini ise kadınlar oluşturdu. Yurt dışından gelen nüfusun 94 bin 409'unu Türk vatandaşları, 399 bin 643'ünü ise yabancı uyruklular oluşturdu.