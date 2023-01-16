Türkiye'nin 10 lezzeti daha AB'de tescil yolunda

TÜRKPATENT, Ayaş domatesi, Bingöl balı, Bursa şeftalisi, Ezine peyniri, Hüyük çileği, Isparta gülyağı, Kilis zeytinyağı, Manisa mesir macunu, Rize çayı ve Urla sakız enginarı için AB Komisyonuna coğrafi işaret tescil başvurusu yaptı.

Türkiye'nin 10 lezzeti daha AB'de tescil yolunda - 1

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamada, TÜRKPATENT'in Avrupa Komisyonuna tescil başvurusunda bulunduğu ürünlere ilişkin bilgi verildi.

Türkiye'nin 10 lezzeti daha AB'de tescil yolunda - 2

Yapılan açıklamada süreçlerin tamamlanmasıyla Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde bilinen ve sevilen 10 lezzetinin daha uluslararası tescil alacağı vurgulandı. 

İşte tescil için başvuru yapılan ürünler...

Türkiye'nin 10 lezzeti daha AB'de tescil yolunda - 3

Ayaş domatesi

Türkiye'nin 10 lezzeti daha AB'de tescil yolunda - 4

Bingöl balı

Türkiye'nin 10 lezzeti daha AB'de tescil yolunda - 5

Bursa şeftalisi

Türkiye'nin 10 lezzeti daha AB'de tescil yolunda - 6

Ezine peyniri

Türkiye'nin 10 lezzeti daha AB'de tescil yolunda - 7

Hüyük çileği

Türkiye'nin 10 lezzeti daha AB'de tescil yolunda - 8

Isparta gülyağı

Türkiye'nin 10 lezzeti daha AB'de tescil yolunda - 9

Kilis zeytinyağı

Türkiye'nin 10 lezzeti daha AB'de tescil yolunda - 10

Manisa mesir macunu

Türkiye'nin 10 lezzeti daha AB'de tescil yolunda - 11

Rize çayı

Türkiye'nin 10 lezzeti daha AB'de tescil yolunda - 12

Urla sakız enginarı

Türkiye'nin 10 lezzeti daha AB'de tescil yolunda - 13

BAŞVURULAR 5 OCAK'TA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TÜRKPATENT, 2022'nin son aylarında başvuru hazırlıklarını tamamladığı 10 coğrafi işaretli ürün için 5 Ocak'ta Avrupa Komisyonuna toplu coğrafi işaret başvurusu yaptı. Bu 10 başvuruyla AB'de işlemleri devam eden başvuru sayısı 42'ye yükseldi.

Türkiye'nin 10 lezzeti daha AB'de tescil yolunda - 14

Daha önce AB'den Antep baklavası, Aydın inciri, Aydın kestanesi, Bayramiç beyazı, Giresun tombul fındığı, Malatya kayısısı, Milas zeytinyağı ve Taşköprü sarımsağı tescil aldı.

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