Türkiye'nin 10 lezzeti daha AB'de tescil yolunda

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamada, TÜRKPATENT'in Avrupa Komisyonuna tescil başvurusunda bulunduğu ürünlere ilişkin bilgi verildi.
Yapılan açıklamada süreçlerin tamamlanmasıyla Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde bilinen ve sevilen 10 lezzetinin daha uluslararası tescil alacağı vurgulandı.
İşte tescil için başvuru yapılan ürünler...
Ayaş domatesi
Bingöl balı
Bursa şeftalisi
Ezine peyniri
Hüyük çileği
Isparta gülyağı
Kilis zeytinyağı
Manisa mesir macunu
Rize çayı
Urla sakız enginarı
TÜRKPATENT, 2022'nin son aylarında başvuru hazırlıklarını tamamladığı 10 coğrafi işaretli ürün için 5 Ocak'ta Avrupa Komisyonuna toplu coğrafi işaret başvurusu yaptı. Bu 10 başvuruyla AB'de işlemleri devam eden başvuru sayısı 42'ye yükseldi.
Daha önce AB'den Antep baklavası, Aydın inciri, Aydın kestanesi, Bayramiç beyazı, Giresun tombul fındığı, Malatya kayısısı, Milas zeytinyağı ve Taşköprü sarımsağı tescil aldı.