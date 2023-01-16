Türkiye'nin 10 lezzeti daha AB'de tescil yolunda

BAŞVURULAR 5 OCAK'TA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TÜRKPATENT, 2022'nin son aylarında başvuru hazırlıklarını tamamladığı 10 coğrafi işaretli ürün için 5 Ocak'ta Avrupa Komisyonuna toplu coğrafi işaret başvurusu yaptı. Bu 10 başvuruyla AB'de işlemleri devam eden başvuru sayısı 42'ye yükseldi.