Türkiye'nin 11'inci sakin kenti! 2 bin 500 dut ağacından üretiliyor
Cittaslow İcra Kurulu'nun "sakin şehirler" listesinde bulunan Erzurum'un Uzundere ilçesinde seracılık ve meyvecilik yapmak isteyenlere örnek olmak amacıyla 100 dönüm arazide dikilen 2 bin 500 dut ağacından bu yıl 2 ton pekmez ve 500 kilogram kuru dut üretilmesi hedefleniyor.
Kent merkezine 84 kilometre uzaklıkta Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz arasında yer alan ve Uluslararası Sakin Kentler Birliğince (Cittaslow) Türkiye'nin 11'inci sakin kenti seçilen ilçe, doğal güzellikleri ve seracılığın yanı sıra dut, kızılcık, erik, vişne, kiraz, kayısı gibi birçok ürünün yetiştirilmesiyle öne çıkıyor.