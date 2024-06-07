Türkiye'nin 11'inci sakin kenti! 2 bin 500 dut ağacından üretiliyor

Dut yetiştiriciliğini daha çok alana yaymaya çalışacaklarını belirten Özsoy, şöyle devam etti:



"Dutlarımızın bir kısmını da kuru dut olarak çerezlik dediğimiz şekilde değerlendireceğiz. Bunun da iç piyasada bayağı taliplisi var. Biz burayı aslında örnek proje olarak değerlendirdik. Bunu yaparken çeşitli eksiklerimiz, hatalarımız, bilmediğimiz yönleri oldu. Buraları çalışırken bunları gördük. Uzun vadede 3 bin 600 dönümlük bir alanda meyve ve sebze yetiştiriciliği yapmak istiyoruz. Bunun yanında mera bitkileri, Şam fıstığı, badem ve ceviz gibi ürünleri de değerlendirecek, daha çok seramız ve meyve bahçemiz olacak."