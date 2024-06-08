Türkiye'nin 2'nci uzay misyonu tamamlandı: Tuva Cihangir Atasever'in içinde bulunduğu araç Dünya'ya iniş yaptı

Türkiye’nin ikinci uzay misyonu başarıyla tamamlandı. Astronot Tuva Cihangir Atasever’in de içinde bulunduğu VSS Unity isimli araç, yörünge altında araştırma uçuşu gerçekleştirdi. Atasever, uçuşun yaklaşık 3 dakika süren serbest düşme fazında, mikro yer çekimi ortamında 7 bilimsel deney gerçekleştirdi.

Türkiye'nin 2'nci uzay misyonu tamamlandı: Tuva Cihangir Atasever'in içinde bulunduğu araç Dünya'ya iniş yaptı - 1

Türkiye'nin uzaydaki ikinci misyonu tamamlandı.

Astronot Tuva Cihangir Atasever’in de içinde bulunduğu VSS Unity yörünge altı aracı, ABD yerel saatiyle 09.40’ta (TSİ 18.40) iniş yaptı.

New Mexico’daki Spaceport tesisinden taşıyıcı uçak aracılığıyla havalanan VSS Unity yörünge altı aracının yolculuğu 1 saat 10 dakika sürdü.

TÜRKİYE HABERLERİ

Türkiye'nin 2'nci uzay misyonu tamamlandı: Tuva Cihangir Atasever'in içinde bulunduğu araç Dünya'ya iniş yaptı - 2

90 KİLOMETRE İRTİFAYA ULAŞTI

Araç, taşıyıcı uçak aracılığıyla yaklaşık 45 bin fitlik yüksekliğe erişmesinin ardından hibrit yakıtlı roket motorunu ateşleyerek yaklaşık 90 kilometre irtifaya ulaştı.

Türkiye'nin 2'nci uzay misyonu tamamlandı: Tuva Cihangir Atasever'in içinde bulunduğu araç Dünya'ya iniş yaptı - 3

Türkiye’nin ikinci astronotu Atasever’in de içinde yer aldığı VSS Unity yörünge altı aracı, ABD yerel saatiyle 09.40’ta (TSİ 18.40) süzülerek iniş yaptı.

Türkiye'nin 2'nci uzay misyonu tamamlandı: Tuva Cihangir Atasever'in içinde bulunduğu araç Dünya'ya iniş yaptı - 4

Uçağın ABD'nin New Mexico eyaletinde bulunan Spaceport tesisine inmesiyle, 4 astronot ve 2 pilottan oluşan 6 kişilik Galactic 07 ekibinin bir üyesi olan Atasever’in yörünge altı araştırma uçuşu da sona erdi.

Türkiye'nin 2'nci uzay misyonu tamamlandı: Tuva Cihangir Atasever'in içinde bulunduğu araç Dünya'ya iniş yaptı - 5

Atasever’in araştırmacı astronot olarak bulunduğu mürettebatta, ABD’den iki, İtalya’dan da bir özel astronot yer aldı.

Türkiye'nin 2'nci uzay misyonu tamamlandı: Tuva Cihangir Atasever'in içinde bulunduğu araç Dünya'ya iniş yaptı - 6

7 BİLİMSEL DENEY YAPILDI

Atasever, yaklaşık 3 dakikalık serbest düşme fazında, mikro yer çekimi ortamında 7 bilimsel deney gerçekleştirdi.

Türkiye'nin 2'nci uzay misyonu tamamlandı: Tuva Cihangir Atasever'in içinde bulunduğu araç Dünya'ya iniş yaptı - 7
Türkiye'nin 2'nci uzay misyonu tamamlandı: Tuva Cihangir Atasever'in içinde bulunduğu araç Dünya'ya iniş yaptı - 8
Türkiye'nin 2'nci uzay misyonu tamamlandı: Tuva Cihangir Atasever'in içinde bulunduğu araç Dünya'ya iniş yaptı - 9
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