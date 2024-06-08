Türkiye'nin 2'nci uzay misyonu tamamlandı: Tuva Cihangir Atasever'in içinde bulunduğu araç Dünya'ya iniş yaptı
Türkiye’nin ikinci uzay misyonu başarıyla tamamlandı. Astronot Tuva Cihangir Atasever’in de içinde bulunduğu VSS Unity isimli araç, yörünge altında araştırma uçuşu gerçekleştirdi. Atasever, uçuşun yaklaşık 3 dakika süren serbest düşme fazında, mikro yer çekimi ortamında 7 bilimsel deney gerçekleştirdi.
Türkiye'nin uzaydaki ikinci misyonu tamamlandı.
Astronot Tuva Cihangir Atasever’in de içinde bulunduğu VSS Unity yörünge altı aracı, ABD yerel saatiyle 09.40’ta (TSİ 18.40) iniş yaptı.New Mexico’daki Spaceport tesisinden taşıyıcı uçak aracılığıyla havalanan VSS Unity yörünge altı aracının yolculuğu 1 saat 10 dakika sürdü.