Türkiye’nin 60’ıncı havalimanı için çalışmalar sürüyor | Gümüşhane-Bayburt Havalimanı gelecek yıl açılacak

“ALTERNATİF OLACAK”

Havalimanının bölge halkına hizmet vermesinin yanında çevredeki havalimanlarına alternatif olacağını da kaydeden Vali Tanrısever, “Olası doğal olaylarda, hava koşullarında, afetlerde bu havalimanı diğer havalimanlarına alternatif de olacak. Yıllık 2 milyon yolcu kapasitemiz var. Gerekirse bu artırılabilir de. Pistlerin durumu ve terminallerin büyütülmesiyle ilgili yeterli alanımız var. Sadece Bayburt ve Gümüşhane illerini düşünmemek lazım. Erzurum'a, Giresun'a, Trabzon'a, Sivas'a, Erzincan'a hizmet edebilecek bir havalimanı. İnşallah ileride hem Gümüşhane hem de Bayburt'un turizm potansiyeli de artınca yurt dışı seferlerinin de oluşmasını ve böylelikle yolcu sayısının daha da artmasını bekliyoruz.” dedi.