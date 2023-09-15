Türkiye’nin 60’ıncı havalimanı için çalışmalar sürüyor | Gümüşhane-Bayburt Havalimanı gelecek yıl açılacak

Gümüşhane’nin Köse ilçesindeki Salyazı köyünde yapımı süren ve altyapı çalışmaları tamamlanan Gümüşhane-Bayburt Havalimanı’nda üstyapı çalışmaları devma ediyor. İlk uçuşun 2024 yılında yapılması planlanan havalimanındaki son durum hakkında bilgi veren Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, “Üstyapıda çalışmalar, terminal binası ve diğer donatılarla ilgili yüzde 10 seviyesinde.” dedi.

Türkiye’nin 60’ıncı havalimanı için çalışmalar sürüyor | Gümüşhane-Bayburt Havalimanı gelecek yıl açılacak - 1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 yıl önce bölgeyi ziyaretinde, Gümüşhane ve Bayburt arasındaki Salyazı mevkisinde, yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli havalimanı yapılacağını açıkladı.

Erdoğan’ın açıklamasının ardından harekete geçildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın projesini hazırladığı Gümüşhane-Bayburt Havalimanı’nın temeli, dönemin başbakanı Binali Yıldırım tarafından atıldı.

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Türkiye’nin 60’ıncı havalimanı için çalışmalar sürüyor | Gümüşhane-Bayburt Havalimanı gelecek yıl açılacak - 2

2 MİLYON YOLCUYA HİZMET VERECEK

Temel atma töreni sonrası 300 milyon liralık ihale bedeliyle yıllık 2 milyon yolcuya hizmet verilecek havalimanında altyapı çalışmaları tamamlandı.

Türkiye’nin 60’ıncı havalimanı için çalışmalar sürüyor | Gümüşhane-Bayburt Havalimanı gelecek yıl açılacak - 3

Pist uzunluğu 3 kilometre ve genişliği 60 metre planlanan, Karadeniz sahil şeridinde sık görülen, inişe engel olan sis ve pustan uzak sahası sayesinde hava şartları yüzünden iniş yapılamayan uçaklar için alternatif olacak Gümüşhane-Bayburt Havalimanı’nın üstyapı çalışmalarında ise yüzde 10 seviyeye gelindi.

Türkiye’nin 60’ıncı havalimanı için çalışmalar sürüyor | Gümüşhane-Bayburt Havalimanı gelecek yıl açılacak - 4

Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, çalışmaları sürdürülen havalimanı sahasında inceleme yaptı.

Türkiye’nin 60’ıncı havalimanı için çalışmalar sürüyor | Gümüşhane-Bayburt Havalimanı gelecek yıl açılacak - 5

Köse Kaymakamı Hakan Öznay ile Köse Belediye Başkanı Turgay Kesler'in de bulunduğu incelemelerde, Havalimanı Kontrol Amiri Bilal Timur, çalışmalara ilişkin bilgiler verdi.

Türkiye’nin 60’ıncı havalimanı için çalışmalar sürüyor | Gümüşhane-Bayburt Havalimanı gelecek yıl açılacak - 6

Vali Tanrısever, yaptığı açıklamada, apron ve altyapısı tamamlanan havalimanında üstyapı çalışmalarının gelecek yıl bitirilip, ilk uçuşun planlandığını söyledi.

Türkiye’nin 60’ıncı havalimanı için çalışmalar sürüyor | Gümüşhane-Bayburt Havalimanı gelecek yıl açılacak - 7

“ALTERNATİF OLACAK”

Havalimanının bölge halkına hizmet vermesinin yanında çevredeki havalimanlarına alternatif olacağını da kaydeden Vali Tanrısever, “Olası doğal olaylarda, hava koşullarında, afetlerde bu havalimanı diğer havalimanlarına alternatif de olacak. Yıllık 2 milyon yolcu kapasitemiz var. Gerekirse bu artırılabilir de. Pistlerin durumu ve terminallerin büyütülmesiyle ilgili yeterli alanımız var. Sadece Bayburt ve Gümüşhane illerini düşünmemek lazım. Erzurum'a, Giresun'a, Trabzon'a, Sivas'a, Erzincan'a hizmet edebilecek bir havalimanı. İnşallah ileride hem Gümüşhane hem de Bayburt'un turizm potansiyeli de artınca yurt dışı seferlerinin de oluşmasını ve böylelikle yolcu sayısının daha da artmasını bekliyoruz.” dedi.
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