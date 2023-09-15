Türkiye’nin 60’ıncı havalimanı için çalışmalar sürüyor | Gümüşhane-Bayburt Havalimanı gelecek yıl açılacak
Gümüşhane’nin Köse ilçesindeki Salyazı köyünde yapımı süren ve altyapı çalışmaları tamamlanan Gümüşhane-Bayburt Havalimanı’nda üstyapı çalışmaları devma ediyor. İlk uçuşun 2024 yılında yapılması planlanan havalimanındaki son durum hakkında bilgi veren Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, “Üstyapıda çalışmalar, terminal binası ve diğer donatılarla ilgili yüzde 10 seviyesinde.” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 yıl önce bölgeyi ziyaretinde, Gümüşhane ve Bayburt arasındaki Salyazı mevkisinde, yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli havalimanı yapılacağını açıkladı.Erdoğan’ın açıklamasının ardından harekete geçildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın projesini hazırladığı Gümüşhane-Bayburt Havalimanı’nın temeli, dönemin başbakanı Binali Yıldırım tarafından atıldı.