Türkiye'nin en büyük balıkçı barınağının sözleşmesi, milyonluk borç ve usulsüzlük nedeniyle feshedildi

"10'DAN FAZLA İHLAL VARDI"

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca ise iddiaları değerlendirdi. Barınakta 122'si balıkçı teknesi 500 teknenin yer aldığını belirten Karaca, mevzuata göre balıkçı teknelerinden boş kalan yerlerde özel teknelerin geçici barınabileceğini söyledi. Karaca, “Yaptığımız denetimlerde usulsüzlüklere rastladık. Mevzuat ve kiralama sözleşmesini ihlal edici tespitler oldu. Bazı tekneler barınakta olmasına rağmen kayıtlarının tutulmaması, alınan ücretlerin hesaplarda görülmemesi başta olmak üzere 10'dan fazla ihlal vardı. Sözleşmeleri bu nedenle feshedildi." dedi.

Barınağın yeniden ihale edileceği güne kadar bir üst organ olan kooperatif birliğine devredildiğini anlatan İl Müdürü Karaca, barınak ihalelerine tüzel ya da bireysel olarak kooperatif dışında hiç kimsenin giremeyeceğini söyledi. Balıkçının endişeleneceği bir durum olmadığını da anlatan Karaca, “Tebligat yapıldı. Su ürünlerinin üst birliği işletmeye devam ediyor. Balıkçı mağdur olmasın diye bu uygulama. Yönetim mevut kooperatiften alınarak yine bir üretici örgütüne verilecek. Bu örgüt de yine aynı şekilde denetlenecek ve sözleşme yapılacak." dedi.

Açık artırım usulü gerçekleştirilecek ihaleye, haklarında bakanlık tarafından ihaleden yasaklanmaları yönünde bir karar çıkmazsa mevcut yönetim de katılabilecek. İhaleye yalnızca üretim yapan, su ürünleri kooperatifleri girebilecek.