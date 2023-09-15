Türkiye'nin en büyük balıkçı barınağının sözleşmesi, milyonluk borç ve usulsüzlük nedeniyle feshedildi
Türkiye'nin en büyük balıkçı barınağı olan ve 2 kooperatifle işletilen Antalya Balıkçı Barınağı'nın 10 yıllık kiralama sözleşmesi, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından feshedildi. Bakanlık, kooperatifin milyonluk borcu ve mevzuata aykırılığını gerekçe gösterirken, kooperatif yönetimi ise borçlarını ödediklerini ve barınağın özel bir şirkete verileceğini iddia etti.
Kapladığı 245 bin metrekarelik alanla Türkiye'nin en büyük balıkçı barınağı olan Antalya Balıkçı Barınağı, Antalya- Kemer kara yolu üzerinde 2014 yılında açıldı.
150 balıkçının teknelerini bağladığı barınak, 2019 yılında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 10 yıllık kullanımı için Yeni Liman Su Ürünleri Kooperatifi ile Yeşil Antalya Su Ürünleri Kooperatifi'ne kiralandı.
2020 yılında barınakların ve ilgili kooperatiflerin denetimi ve kiralama yetkisi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan alınarak, Tarım ve Orman Bakanlığı'na verildi.
2019 yılında yapılan sözleşmeye göre 6 yıllık süreleri bulunan Yeni Liman Su Ürünleri Kooperatifi ile Yeşil Antalya Su Ürünleri Kooperatifi, geride bıraktıkları 4 yıllık süre içerisinde zaman zaman yaşanan sorunlar nedeniyle yönetimlerini değiştirdi.