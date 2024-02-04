Türkiye'nin en büyük ikinci camisi Şahinbey Millet Camii açıldı: Kurdeleyi Cumhurbaşkanı Erdoğan kesti

Selçuklu ve Osmanlı izlerini buluşturan mimarisinin yanı sıra pek çok sembolü de barındıran eserin Gaziantep'e çok büyük değer katacağının altını çizen Erdoğan, şöyle konuştu:



" Burası aynı zamanda kütüphanesi, kitap kafesi, çocuk alanları, kursları ve diğer sosyal donatılarıyla bir yaşam alanı olarak planlandı. Her ne kadar birileri hala verilen hizmete şaşı bakıyor olsa da camimiz de bilhassa 4-6 yaş arası çocuklarımıza yönelik hizmetlerin sunulmasını ben çok kıymetli buluyorum. Milletle, milletin ruh ve inanç dünyasıyla problemi olan belli kesimler dışında herkesin bu hizmetleri memnuniyetle karşıladığını biliyorum."