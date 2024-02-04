Türkiye'nin en büyük ikinci camisi Şahinbey Millet Camii açıldı: Kurdeleyi Cumhurbaşkanı Erdoğan kesti

Türkiye'nin 2. büyük camisi olan Şahinbey Millet Camisi, Gaziantep'te açıldı. Açılış kurdelesini kesen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Camilerimiz, tevhidin olduğu kadar vahdetin, birlik ve beraberliğin, müminler arasındaki ebedi ve ezeli kardeşliğin sembolüdür" dedi. Camide bahçe alanıyla birlikte 34 bin kişi ibadet edebilecek. 6 minareli caminin 4 minaresi 107,1 metre yüksekliğinde, diğer iki minare ise 91 metre yüksekliğinde inşa edildi.

Türkiye'nin en büyük ikinci camisi Şahinbey Millet Camii açıldı: Kurdeleyi Cumhurbaşkanı Erdoğan kesti - 1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te Türkiye'nin 2. en büyük camisi olan  Şahinbey Millet Camisi'ni törenle ibadete açtı.

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Türkiye'nin en büyük ikinci camisi Şahinbey Millet Camii açıldı: Kurdeleyi Cumhurbaşkanı Erdoğan kesti - 2

Erdoğan, caminin açılış töreninde bir konuşma da yaptı. Böyle bir eserin inşası dolayısıyla Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür eden Erdoğan, eserin, Gaziantep'in şanına şan kattığını söyledi.

Türkiye'nin en büyük ikinci camisi Şahinbey Millet Camii açıldı: Kurdeleyi Cumhurbaşkanı Erdoğan kesti - 3

Eserin kazandırılmasında emeği geçen herkese şükranlarını sunan Erdoğan, Şahinbey'in 1 milyon 300 bine ulaşan nüfusuyla Gaziantep'in gözbebeği ilçelerinden olduğunu, nüfus çoğalıp, ilçe büyüdükçe ibadethane ihtiyacının arttığını dile getirdi.

Türkiye'nin en büyük ikinci camisi Şahinbey Millet Camii açıldı: Kurdeleyi Cumhurbaşkanı Erdoğan kesti - 4

"AYNI ANDA 17 BİN KİŞİ İBADET EDEBİLECEK"

Erdoğan, aynı anda 17 bin kişinin ibadet edebileceği Şahinbey Millet Camisi ile bu ihtiyacın karşılanmış olacağına işaret ederek, caminin dış bahçesiyle ibadet eden sayısının 34 bine kadar ulaşmasının takdire şayan olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin en büyük ikinci camisi Şahinbey Millet Camii açıldı: Kurdeleyi Cumhurbaşkanı Erdoğan kesti - 5

Selçuklu ve Osmanlı izlerini buluşturan mimarisinin yanı sıra pek çok sembolü de barındıran eserin Gaziantep'e çok büyük değer katacağının altını çizen Erdoğan, şöyle konuştu:

" Burası aynı zamanda kütüphanesi, kitap kafesi, çocuk alanları, kursları ve diğer sosyal donatılarıyla bir yaşam alanı olarak planlandı. Her ne kadar birileri hala verilen hizmete şaşı bakıyor olsa da camimiz de bilhassa 4-6 yaş arası çocuklarımıza yönelik hizmetlerin sunulmasını ben çok kıymetli buluyorum. Milletle, milletin ruh ve inanç dünyasıyla problemi olan belli kesimler dışında herkesin bu hizmetleri memnuniyetle karşıladığını biliyorum."

Türkiye'nin en büyük ikinci camisi Şahinbey Millet Camii açıldı: Kurdeleyi Cumhurbaşkanı Erdoğan kesti - 6

Erdoğan, camilerin sadece günde 5 kez namaz kılınan yerler olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Camilerimiz, tevhidin olduğu kadar vahdetin, birlik ve beraberliğin, müminler arasındaki ebedi ve ezeli kardeşliğin sembolüdür. Camiler, minberi, mihrabı ve kürsüsüyle ilim ve ahlak, marifet ve hikmet derslerinin verildiği ilim merkezleridir." dedi.

Türkiye'nin en büyük ikinci camisi Şahinbey Millet Camii açıldı: Kurdeleyi Cumhurbaşkanı Erdoğan kesti - 7

"KENDİMİZİ GELİŞTİRMENİN YOLLARINI ARAMALIYIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarih boyunca ecdadın kurduğu veya geliştirdiği her şehirde, oranın karakteri haline gelmiş bir çarşı ve caminin olduğunu belirterek, Mescid-i Nebevi'nin inşasından beri İslam toplumlarında camilerin hayatın merkezi, bulunduğu çevrenin kalbi olduğunu, buranın da aynı görevi icra edeceğine inandığını söyledi.

Türkiye'nin en büyük ikinci camisi Şahinbey Millet Camii açıldı: Kurdeleyi Cumhurbaşkanı Erdoğan kesti - 8

Şahinbey Millet Camisi ve Külliyesi başta olmak üzere camilerin rollerine dar açıdan yaklaşmak yerine daha geniş açıdan bakmakta fayda gördüğünü dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Namazlarımızı kılıp gittiğimiz mekanların ötesinde, buraları merkez edinerek her alanda kendimizi geliştirmenin yollarını aramalıyız.  Bu ulvi gaye doğrultusunda çalışan, koşturan, pek çok hadsizliğe rağmen nesillerimize sahip çıkan kuruluşlarımıza, vakıflarımıza, derneklerimize ve belediyelerimize gönülden teşekkür ediyorum. Rabb'im, bizi sevgisiz, susuz, havasız, vatansız, aynı zamanda mabetsiz, minaresiz, ezansız bırakmasın diyorum."

Türkiye'nin en büyük ikinci camisi Şahinbey Millet Camii açıldı: Kurdeleyi Cumhurbaşkanı Erdoğan kesti - 9

"İSLAM DÜNYASININ ÇEKİM ALANI OLSUN"

Görenleri hayran bırakan, iç huzuru veren, manevi dünyayı dış dünyayla bütünleştiren bu muhteşem eserin hayırlı olmasını temenni eden Erdoğan, burada edilecek duaların, yapılacak ibadetlerin kabul olmasını diledi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın yaptığı duanın ardından Erdoğan, Şahinbey Millet Camisi ve Külliyesi'nin açılış kurdelesini kesti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm ümmete inşallah hayırlı olsun. Ve burası aynı zamanda ismiyle müsemma sadece ülkemizin değil, tüm İslam dünyasının bir çekim alanı olsun." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin en büyük ikinci camisi Şahinbey Millet Camii açıldı: Kurdeleyi Cumhurbaşkanı Erdoğan kesti - 10

ŞAHİNBEY MİLLET CAMİSİ HAKKINDA MERAK EDİLENLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yaptığı Şahinbey Millet Camisi'nde aynı anda 17 bin kişi namaz kılabilecek. 

6 minareli caminin 4 minaresi 107,1 metre yüksekliğinde, diğer iki minare ise 91 metre yüksekliğinde inşa edildi. 

Türkiye'nin en büyük ikinci camisi Şahinbey Millet Camii açıldı: Kurdeleyi Cumhurbaşkanı Erdoğan kesti - 11

Hem iç bükey hem dış bükey olarak tasarlanan hat örneklerinin layıkıyla izlenebilmesi için camide aydınlatma olarak avize kullanılmadı.

Türkiye'nin en büyük ikinci camisi Şahinbey Millet Camii açıldı: Kurdeleyi Cumhurbaşkanı Erdoğan kesti - 12

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, camiinin inşaatında yöresel bölge taşı ve modern dönemin malzemelerinin kullanıldığını belirtti.

Türkiye'nin en büyük ikinci camisi Şahinbey Millet Camii açıldı: Kurdeleyi Cumhurbaşkanı Erdoğan kesti - 13

Caminin sosyal yaşam alanın olarak da hizmet vereceğini vurgulayan Tahmazoğlu, "Caminin iç avlusunda kitap kafe, merasimlerin yapılacağı bir salon ve çocuk alanı inşa edildi" dedi.

Türkiye'nin en büyük ikinci camisi Şahinbey Millet Camii açıldı: Kurdeleyi Cumhurbaşkanı Erdoğan kesti - 14

Caminin dokusuna Kur'an-ı Kerim ayetleri ve lafzatullah nakşedildi. Caminin külliyesiyle birlikte 24 saat şehrin manevi hayatına ışık tutacağı kaydedilirken, Şahinbey Millet Camisi ve Külliyesi sadece bir ibadethane olarak tasarlanmadı. Burası aynı zamanda kütüphanesi, kitap kafesi, çocuk alanları, kursları ve diğer sosyal donatılarıyla bir yaşam alanı olarak planlandı.

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