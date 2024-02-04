Türkiye'nin en büyük ikinci camisi Şahinbey Millet Camii açıldı: Kurdeleyi Cumhurbaşkanı Erdoğan kesti
Türkiye'nin 2. büyük camisi olan Şahinbey Millet Camisi, Gaziantep'te açıldı. Açılış kurdelesini kesen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Camilerimiz, tevhidin olduğu kadar vahdetin, birlik ve beraberliğin, müminler arasındaki ebedi ve ezeli kardeşliğin sembolüdür" dedi. Camide bahçe alanıyla birlikte 34 bin kişi ibadet edebilecek. 6 minareli caminin 4 minaresi 107,1 metre yüksekliğinde, diğer iki minare ise 91 metre yüksekliğinde inşa edildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te Türkiye'nin 2. en büyük camisi olan Şahinbey Millet Camisi'ni törenle ibadete açtı.