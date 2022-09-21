Türkiye'nin ilk deniz kadın koruyucuları görevde

''GURUR VERİCİ''

Türkiye'nin ilk deniz koruyucularından Ayşenur Ölmez şunları söyledi:

''Deniz koruyucular arasında ilk kadınlardan birisi olmak gurur verici. Akdeniz Koruma Derneği’nin yaptığı uygulamalar içinde bulunmak da çok gurur verici. Denizel biyoçeşitliliğin devam edebilmesi için çalışıyoruz ve deniz eko sistemini korumak amaçlı bir eylem planımız var. Bu da bizim işimizi daha iyi yapmamıza teşvik ediyor. Denizde olmak ya da kadın olmak ile ilgili bir sıkıntı yaşayacağımı düşünmüyorum, çünkü ben yıllardır balıkçılık yapıyorum.''