Türkiye'nin özel koruma bölgeleri güvence altında

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, tarihi, kültürel ve biyolojik özellikleriyle Türkiye’nin göz bebeği olan 19 Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde (ÖÇKB) çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bakan Mehmet Özhaseki, denizlerden ormanlara, yaylalardan göllere kadar çeşitli doğal ekosistem ve oluşumları barındıran ÖÇKB’lerin korunması için fiziksel, kimyasal ve biyolojik parametrelerin izlenmesine devam edildiğini söyledi. Bakan Özhaseki, “Doğal kaynakların kirlenmesini ve tahribini önlemeye ve kirlilik etkenlerini kontrol etmeye yönelik önlemlerin alınması için sürdürdüğümüz çalışmalar yeni dönemde de devam edecek.” ifadelerini kullandı.

YENİ BELİRLENECEK ÖÇK ALANLARI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Ülke genelinde yeni özel çevre koruma bölgelerinin tespit edilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü hatırlatan Bakan Özhaseki, “ÖÇKB’lerin altyapı, katı atık ve arıtma hizmetleri önemli ölçüde tamamlandı. Türkiye genelindeki bu bölgelerde toplam 258 deniz, göl, akarsu ve atık su arıtma tesisi noktalarından her ay numuneler alarak yetkili laboratuvarlara analizleri yaptırıyoruz.” dedi.