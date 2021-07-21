Türkiye'nin sıcaklık rekorunun kırıldığı Cizre'de sokaklar boşaldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre Cizre'de hava sıcaklığı dün 49,1 derece olarak ölçüldü.

Bu sıcaklık, Türkiye'de bugüne kadar ölçülen en yüksek değer olarak kayıtlara geçti.