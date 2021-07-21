Türkiye'nin sıcaklık rekorunun kırıldığı Cizre'de sokaklar boşaldı

Dün 49.1 dereceyle Türkiye’nin en sıcak günü yaşanan Şırnak’ın Cizre ilçesinde bugün cadde ve sokaklar boş kaldı. Sıcaklığın 45 derece ölçüldüğü ilçede vatandaşlar, kapalı mekanları ve parkları tercih etti.

DHA 21.07.2021 - 14:36

Türkiye'nin sıcaklık rekorunun kırıldığı Cizre'de sokaklar boşaldı - 1
Meteoroloji Genel Müdürlüğü  (MGM) verilerine göre Cizre'de hava sıcaklığı dün 49,1 derece olarak ölçüldü.
Türkiye'nin sıcaklık rekorunun kırıldığı Cizre'de sokaklar boşaldı - 2
Bu sıcaklık, Türkiye'de bugüne kadar ölçülen en yüksek değer olarak kayıtlara geçti.
Türkiye'nin sıcaklık rekorunun kırıldığı Cizre'de sokaklar boşaldı - 3
En yüksek sıcaklık 27 Ağustos 1961 yılında yine Cizre'de ölçülmüştü.
Türkiye'nin sıcaklık rekorunun kırıldığı Cizre'de sokaklar boşaldı - 4
Bugün hava sıcaklığının 45 derece olduğu ilçede cadde ve sokaklar boş kaldı.
Türkiye'nin sıcaklık rekorunun kırıldığı Cizre'de sokaklar boşaldı - 5
Vatandaşlar, sıcak havadan korunmak için kapalı mekanları ve ilçeden geçen Dicle Nehri kenarındaki parkları tercih etti.
Türkiye'nin sıcaklık rekorunun kırıldığı Cizre'de sokaklar boşaldı - 6
Türkiye'nin sıcaklık rekorunun kırıldığı Cizre'de sokaklar boşaldı - 7
Türkiye'nin sıcaklık rekorunun kırıldığı Cizre'de sokaklar boşaldı - 8
Türkiye'nin sıcaklık rekorunun kırıldığı Cizre'de sokaklar boşaldı - 9
Türkiye'nin sıcaklık rekorunun kırıldığı Cizre'de sokaklar boşaldı - 10

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER