Türkiye'nin tek motosikletli kadın ATT'si Sabiha: Vakalara 3 dakikada ulaşıyor

Motosikletle kolay ve hızlı bir ulaşım sağladıklarını belirten Sözer, "Motosiklet ambulansta, normal kara ambulansında bulunan tüm ekipmanlar bulunuyor. 'Tek farkımız, tekerlek sayımız' diyorum. Taşıma ekipmanı dışında monitörümüz, ilaçlarımız, her şeyimiz tam. Gittiğimiz tüm hastalara eksiksiz müdahale yapabiliyoruz. Eskişehir araç ve yaya trafiği yönünden yoğun bir şehir. Vakalara ulaşımımız bu yüzden kara ambulanslarıyla bazen sıkıntılı olabiliyor. Ama motosiklet ambulansla daha hızlı bir şekilde ulaşabiliyoruz. En büyük avantajımız, bu. Hastamıza daha kısa sürede ulaşıp, daha etkin müdahale yapabiliyoruz" dedi.