Türkiye'yi Kafkaslar'a bağlayacak Pirinkayalar Tüneli açılıyor

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu Doğu Karadeniz'e bağlayacak Pirinkayalar Tüneli'nin açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle katılacağı törenle bugün gerçekleştirilecek.

Haberler - İHA - Anadolu Ajansı 29.12.2021 - 07:58

Türkiye'yi Kafkaslar'a bağlayacak Pirinkayalar Tüneli açılıyor - 1

- karayolunda bulunan ve halk arasında ölüm yolu olarak adlandırılan, birçok kazanın yaşandığı Pirinkayalar Geçidi'nde yapılan 2 bin 246 metrelik tünel tamamlandı.

Türkiye'yi Kafkaslar'a bağlayacak Pirinkayalar Tüneli açılıyor - 2

Vatandaşlar için yıllardır çile haline gelen geçide yapılan tünel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın video konferansla katılacağı törenle açılacak.

Türkiye'yi Kafkaslar'a bağlayacak Pirinkayalar Tüneli açılıyor - 3

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre tünel, zorlu kış şartlarında ulaşımın güvenli, hızlı ve kesintisiz olması amacıyla inşa edildi.

Türkiye'yi Kafkaslar'a bağlayacak Pirinkayalar Tüneli açılıyor - 4

Erzurum ile Artvin'i birbirine bağlayacak Pirinkayalar Tüneli ile turizm ve ticaret merkezlerine ulaşım açısından kolaylık sağlanacak. 2 bin 272 metre uzunluğunda, tek tüpten oluşan tünel projesinin toplam uzunluğu 1070 metrelik bağlantı yoluyla 3,34 kilometreye ulaşıyor.

Türkiye'yi Kafkaslar'a bağlayacak Pirinkayalar Tüneli açılıyor - 5

Proje ile Erzurum ve Artvin'e ait havalimanları Artvin Limanı ile bütünleştirilerek, ulusal ve uluslararası bağlantıların parçası olacak. Aynı zamanda iç ve dış turizm sirkülasyonunun sağlanmasıyla bölgenin sosyal ve ekonomik gelişimine katkı sunulacak.

Türkiye'yi Kafkaslar'a bağlayacak Pirinkayalar Tüneli açılıyor - 6

Mevcut yolun 680 metre kısalacağı projeyle, yıllık toplam 17,6 milyon lira tasarruf edilecek ve karbon salımı 230 ton azalacak.

Türkiye'yi Kafkaslar'a bağlayacak Pirinkayalar Tüneli açılıyor - 7

Pirinkayalar Tüneli'nin inşasında, yörenin sahip olduğu yüksek turizm potansiyeli ve tünel güzergahının 1. derecede doğal sit alanı içerisinde kalması nedeniyle yüksek hassasiyet gösterilirken, projede özel imalatlara yer verildi.

Türkiye'yi Kafkaslar'a bağlayacak Pirinkayalar Tüneli açılıyor - 8
Türkiye'yi Kafkaslar'a bağlayacak Pirinkayalar Tüneli açılıyor - 9
Türkiye'yi Kafkaslar'a bağlayacak Pirinkayalar Tüneli açılıyor - 10
Türkiye'yi Kafkaslar'a bağlayacak Pirinkayalar Tüneli açılıyor - 11
Türkiye'yi Kafkaslar'a bağlayacak Pirinkayalar Tüneli açılıyor - 12
Türkiye'yi Kafkaslar'a bağlayacak Pirinkayalar Tüneli açılıyor - 13
Türkiye'yi Kafkaslar'a bağlayacak Pirinkayalar Tüneli açılıyor - 14
Türkiye'yi Kafkaslar'a bağlayacak Pirinkayalar Tüneli açılıyor - 15
Türkiye'yi Kafkaslar'a bağlayacak Pirinkayalar Tüneli açılıyor - 16
Türkiye'yi Kafkaslar'a bağlayacak Pirinkayalar Tüneli açılıyor - 17
Türkiye'yi Kafkaslar'a bağlayacak Pirinkayalar Tüneli açılıyor - 18
Türkiye'yi Kafkaslar'a bağlayacak Pirinkayalar Tüneli açılıyor - 19

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