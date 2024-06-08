Tuva Cihangir Atasever ne zaman, saat kaçta uzaya gidecek? Türkiye Uzay Misyonu'nda ikinci büyük adım atılıyor
Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever'in uzay yolculuğu için geri sayım sürüyor. 1,5 saat sürecek bilim misyonu çerçevesinde Atasever, 7 bilimsel deneye imza atacak. Peki, Tuva Cihangir Atasever ne zaman, saat kaçta uzaya gidecek?
Türkiye'nin yeni uzay misyonuna saatler kaldı. Tarihi görevi bu kez Tuva Cihangir Atasever gerçekleştirecek. Atasever, 7 bilimsel deneye imza atacak.