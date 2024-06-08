Tuva Cihangir Atasever ne zaman, saat kaçta uzaya gidecek? Türkiye Uzay Misyonu'nda ikinci büyük adım atılıyor

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever'in uzay yolculuğu için geri sayım sürüyor. 1,5 saat sürecek bilim misyonu çerçevesinde Atasever, 7 bilimsel deneye imza atacak. Peki, Tuva Cihangir Atasever ne zaman, saat kaçta uzaya gidecek?

Tuva Cihangir Atasever ne zaman, saat kaçta uzaya gidecek? Türkiye Uzay Misyonu'nda ikinci büyük adım atılıyor - 1

Türkiye'nin yeni uzay misyonuna saatler kaldı. Tarihi görevi bu kez Tuva Cihangir Atasever gerçekleştirecek. Atasever, 7 bilimsel deneye imza atacak.

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Tuva Cihangir Atasever ne zaman, saat kaçta uzaya gidecek? Türkiye Uzay Misyonu'nda ikinci büyük adım atılıyor - 2

TUVA CİHANGİR ATASEVER NE ZAMAN, SAAT KAÇTA UZAYA GİDECEK?

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, yörünge altı araştırma uçuşunu bugün yapacak. Atasever'in de içinde yer alacağı Virgin Galactic'e ait "VSS Unity" yörünge altı aracını taşıyan uçağın, ABD yerel saatiyle 08.30 sularında (TSİ 17.30) New Mexico'daki Spaceport tesisinden havalanması planlanıyor.

Yaklaşık 1 saat 10 dakika sürmesi planlanan uçuşta "VSS Unity" yörünge altı aracının, taşıyıcı uçak aracılığıyla yaklaşık 45 bin feetlik yüksekliğe erişmesi, ardından hibrit yakıtlı roket motorunu ateşleyerek yaklaşık 90 kilometre irtifaya ulaşması öngörülüyor.

Tuva Cihangir Atasever ne zaman, saat kaçta uzaya gidecek? Türkiye Uzay Misyonu'nda ikinci büyük adım atılıyor - 3

HANGİ DENEYLERİ GERÇEKLEŞTİRECEK?

Yaklaşık 3 dakika sürecek bir serbest düşüşteki mikro yer çekimi ortamında; biyolojik moleküllerden gen analizlerine, metabolizma değişimlerinden baskılayıcı hücrelere, insülin kalemi testinden radyasyon analizine kadar 7 deney gerçekleştirilecek.

Tuva Cihangir Atasever ne zaman, saat kaçta uzaya gidecek? Türkiye Uzay Misyonu'nda ikinci büyük adım atılıyor - 4

Atasever tarafından birbirinden farklı disiplinlerde gerçekleştirilecek deneylerin; bilim insanlarımızın yürüttükleri araştırmalara önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

Tuva Cihangir Atasever ne zaman, saat kaçta uzaya gidecek? Türkiye Uzay Misyonu'nda ikinci büyük adım atılıyor - 5

TUVA CİHANGİR ATASEVER KİMDİR?

Tuva Cihangir Atasever, 12 Ağustos 1992’de Ankara’da doğdu. Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Daha sonra Irvene’deki Kaliforniya Üniversitesi’nde elektrik-elektronik mühendisliği alanında yüksek lisans yaptı. Sonrasında ROKETSAN’da 5 yıl boyunca aviyonik sistem mühendisi olarak çalıştı.

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