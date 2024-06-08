Tuva Cihangir Atasever ne zaman, saat kaçta uzaya gidecek? Türkiye Uzay Misyonu'nda ikinci büyük adım atılıyor

TUVA CİHANGİR ATASEVER NE ZAMAN, SAAT KAÇTA UZAYA GİDECEK?

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, yörünge altı araştırma uçuşunu bugün yapacak. Atasever'in de içinde yer alacağı Virgin Galactic'e ait "VSS Unity" yörünge altı aracını taşıyan uçağın, ABD yerel saatiyle 08.30 sularında (TSİ 17.30) New Mexico'daki Spaceport tesisinden havalanması planlanıyor.



Yaklaşık 1 saat 10 dakika sürmesi planlanan uçuşta "VSS Unity" yörünge altı aracının, taşıyıcı uçak aracılığıyla yaklaşık 45 bin feetlik yüksekliğe erişmesi, ardından hibrit yakıtlı roket motorunu ateşleyerek yaklaşık 90 kilometre irtifaya ulaşması öngörülüyor.