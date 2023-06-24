Tuz Gölü’nün yavru flamingoları kuluçkadan çıktı

Dinçer, "Flamingoların doğal yaşam alanı olan Tuz Gölü havzasında bu yıl yağışların bol olmasıyla beraber çok sayıda yavru flamingo kuluçkadan çıktı. Şu anda binlerce flamingo yavrusu var. Bölgemize görsel bir güzellik sunuyor. Bu flamingolar, hayvanseverlere çok güzel bir şölen yaşatıyor. Bu yıl ve bundan sonraki yıllarda ise bu sayının daha da artmasını temenni ediyoruz. Flamingo şölenini de tüm doğa ve kuşseverleri Aksaray’a bekliyoruz. Tuz Gölü'nde flamingoların korunması içinde yerel yönetimler ve devletimizin diğer kurumları ile birlikte tedbirler almaya da devam ediyoruz. Flamingoların ülkemizde yaşam alanları sınırlı sayıdadır. Tuz Gölü de bunlardan birisidir. Doğal güzelliğimiz olan allı turnaları yaşatmak ve gelecek nesillere taşımak için, bu önemli görevi layıkıyla yerine getirmeyi çalışıyoruz. İnşallah aldığımız tedbirlerle sayının her gecen yıl artığını da gözlemleyeceğiz." dedi.