Tuz Gölü’nün yavru flamingoları kuluçkadan çıktı
Türkiye'nin ikinci büyük gölü ve "flamingo cenneti" olarak bilinen Tuz Gölü'nde sezonun ilk yavru flamingoları kuluçkadan çıktı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Aksaray Şube Müdürlüğü ekipleri, gölde devriye görevi yaparak flamingoların gelişimini takip ediyor, jandarma ise güvenlik açısından gözetleme yapıyor.
Aksaray, Ankara ve Konya sınırları içinde yer alan, kapalı havza özelliği taşıyan ve Türkiye'nin tuz ihtiyacının büyük bölümü karşılanan Tuz Gölü, bahar ve yaz aylarında flamingolara ev sahipliği yapıyor.