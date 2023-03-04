Tuzla'da riskli binalar tahliye ediliyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ülke genelinde konutlar üzerindeki denetimler hız kazandı. Tuzla'da belediye ekipleri riskli olan binaları tahliye etmeye başladı.

Tuzla'da riskli binalar tahliye ediliyor - 1

Deprem nedeniyle harekete geçen belediye ekipleri Tuzla'da riskli binaları tahliye ediyor.

Tuzla'da riskli binalar tahliye ediliyor - 2

Tuzla Belediyesi, Aydıntepe Mahallesi'nde riskli binaları denetleyerek, incelemelerde bulundu.

Tuzla'da riskli binalar tahliye ediliyor - 3

Karot örneği alınarak yıkılma tehlikesi olan binalara tebligat gönderildi.

Tuzla'da riskli binalar tahliye ediliyor - 4

Tebligat süresi sona eren binalar, boşaltılmaya başlandı. Denetimlerin belediye ekipleri tarafından süreceği öğrenildi.

Tuzla'da riskli binalar tahliye ediliyor - 5

Kalacak yer bulamayan riskli binada oturan Salih Akay, "Şubat ayının 14'ünde gelerek binamızı tahliye etmemizi istediler. Bu süre zarfı bizim için kısıtlı. Mağdur durumdayız. Belediye ekipleri gelerek binadan örnekler aldılar. Binada 14 daire var. Binada oturan 2 daire kaldık." dedi.

Tuzla'da riskli binalar tahliye ediliyor - 6

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