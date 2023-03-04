Tuzla'da riskli binalar tahliye ediliyor

Kalacak yer bulamayan riskli binada oturan Salih Akay, "Şubat ayının 14'ünde gelerek binamızı tahliye etmemizi istediler. Bu süre zarfı bizim için kısıtlı. Mağdur durumdayız. Belediye ekipleri gelerek binadan örnekler aldılar. Binada 14 daire var. Binada oturan 2 daire kaldık." dedi.