TYP okul temizlik görevlisi başvuruları ne zaman başlıyor? İŞKUR 2023-2024 TYP başvuruları için geri sayım
Toplum Yararına Programlar (TYP) projesi kapsamında İŞKUR, bu yıl da okullar için personel alımı yapacak. Çeşitli pozisyonlara yapılan alımlarda başvurular bekleniyor. İŞKUR üzerinden başvurularını yapmak isteyen adaylar da tarih araştırmalarına hız verdi. Peki, TYP okul temizlik görevlisi başvuruları ne zaman başlıyor?
Toplum Yararına Programlar kapsamında alımı yapılacak olan TYP personeli için araştırmalar hız kazandı. Yeni eğitim döneminden önce başvuru sürecinin de başlaması bekleniyor. Tüm gözler İŞKUR ve ilgili kamu kurumlarından gelecek açıklamalarda. İşte, İŞKUR 2023-2024 TYP başvuruları hakkında son biligler...