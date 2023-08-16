TYP okul temizlik görevlisi başvuruları ne zaman başlıyor? İŞKUR 2023-2024 TYP başvuruları için geri sayım

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

2022 yılında yapılan alımlarda aranan şartlar şunlar olarak dikkat çekiyordu;



Başvuru için kuruma kayıtlı işsiz olma, 18 yaşını tamamlamış olma, emekli ve malul aylığı almama, öğrenci olmama (açık lise, açık öğretim öğrencileri hariç) şartı aranacak.



Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'ne göre (ADNKS) aynı adreste ikamet eden kişilerden yalnızca biri başvurabilecek.



Çalışma sonucu elde edilen hane gelirinin net asgari ücretin bir buçuk katını aşmaması istenecek.



TYP'ye başvurduğu tarihte kişinin kuruma kayıtlı olmasını ve SGK sistemi üzerinden yapılacak sorgulamasında, başvuru tarihinden önceki son bir aylık sürede 5510 sayılı Kanun'un 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamaları gerekecek.



TYP ilanında belirtilen şartları taşımayan ya da TYP'nin aksamasına ve başarısız olmasına sebep olabilecek başvurular geçersiz sayılacak.