TYP okul temizlik görevlisi başvuruları ne zaman başlıyor? İŞKUR TYP başvuruları

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Toplum Yararına Programlar (TYP) için güvenlik görevlisi ve bakım, onarım, temizlik görevlisi ilanı yayınladı. İşkur üzerinden başvurular alınmaya başladı. Şimdi başvuruların nasıl yapılacağı merak konusu oldu. Peki, TYP okul temizlik görevlisi başvuruları nasıl yapılır?

TYP okul temizlik görevlisi başvuruları ne zaman başlıyor? İŞKUR TYP başvuruları - 1

Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamındaki iş ilanları İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından paylaşılıyor. Güvenlik görevlisi ve bakım, onarım, temizlik görevlisi alımının ayrıntılarına yazılı ilanlarda yer veriliyor. İşte, TYP okul temizlik görevlisi başvuruları hakkında bilgiler...

TÜRKİYE HABERLERİ

TYP okul temizlik görevlisi başvuruları ne zaman başlıyor? İŞKUR TYP başvuruları - 2

MEB TYP BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

TYP, başvurusunda bulunmak için öncelikle İŞKUR portal sistemine üye olmanız gerekiyor.

Başvuru ekranı üzerinde TYP numarası, uygulama alanı, başvuru başlangıç-bitiş tarihi, başvuru yapılacak il, başvuru yapılacak ilçe, TYP başlangıç ve bitiş tarihi gibi bilgileri girerek arama yapabiliyorsunuz.

Sadece uygulama alanı kısmını seçerek de aramanızı yapabilirsiniz. Örneğin, MEB güvenlik görevlisi için arama yaptığınızda güncel ilanlar açılıyor.

TYP okul temizlik görevlisi başvuruları ne zaman başlıyor? İŞKUR TYP başvuruları - 3

TYP BAŞVURU İLANI PAYLAŞILAN İLLER

TYP ilanları İl Milli Eğitim Müdürlükleri'nin resmi internet adresleri üzerinden paylaşılıyor. İşte paylaşılan ilanların ayrıntıları:

ADIYAMAN

Adıyaman İŞKUR Müd. Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında Müdürlüğümüze bağlı okul ve kurumlarda görev yapacak 85 temizlik görevlisi alınacaktır. Başvuru yapacak ilgililere duyurulur. Yayımlanan takvime göre, başvurular 26-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında alınacak.

DİYARBAKIR

TYP’lere başvurular 25.08.2023 Cuma günü başlayıp, 29.08.2023 Salı günü sona erecek şekilde 5 gün olacaktır.

Başvurular Kuruma gelmeden E-Devlet üzerinden, ALO 170 üzerinden ya da https://esube.iskur.gov.tr/ internet adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre kullanılarak yapılacaktır.
Seçim Yöntemi: 05.09.2023 tarihinde Elektronik Noter Kurası olarak icra edilecektir.


TYP okul temizlik görevlisi başvuruları ne zaman başlıyor? İŞKUR TYP başvuruları - 4

ORDU

İl Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis edilen 600 kişilik kamu hizmetlerinin desteklenmesi kapsamındaki kontenjan dahilinde 9 ay süre ile Toplum Yararına Program başvuruları 25-29
Ağustos 2023 tarihleri (dahil) arasında yapılacaktır. Toplum Yararına Programdan daha önce yararlanmış ancak dokuz aylık süresini doldurmayan katılımcılar, başvuru yapmaları
halinde yeni programdan kalan süreleri kadar yararlanabilecektir. Katılımcıların tamamı Noter Kurası ile seçilecektir.

Noter Kurası 05.09.2023 tarihinde Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu adresinde Saat: 9.00’da yapılacak olup, Milli Eğitim Müdürlüğü web sitesinden canlı yayınlanacaktır. Programlara katılmak isteyen ve aşağıdaki şartları taşıyanlar;

kurumumuzun www.iskur.gov.tr internet adresinden, e- Devlet, esube.iskur.gov.tr üzerinden online olarak ve ALO 170 iletişim hattını arayarak başvurularını yapabilecektir. TYP programı başlama ve bitiş tarihleri; 11.09.2023 – 10.06.2024 tarihleri arasında 9 ay süre ile uygulanacaktır.

SAMSUN

Samsun Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engellemek, bu kişilere geçici gelir desteği sağlamak ve kamu hizmetlerini desteklemek amacıyla 2023 Eylül-2024 Haziran ayları arasında en fazla 9 ay çalıştırılmak üzere 1047 kişilik geçici süreli işçi alımı yapılacak.

İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada geçici olarak istihdam edileceklerin 942’sinin Milli Eğitim Müdürlüğüne(MEM) bağlı okullarda, 105’inin ise Gençlik Spor İl Müdürlüğüne(GSB) bağlı kurumlarda çalışacağı belirtildi.Başvuru şartlarını sağlayan kişiler İŞKUR İl Müdürlüğü, İŞKUR Hizmet Merkezleri, ALO 170 ve iskur.gov.tr den; 25-29 Ağustos tarihleri arasında MEB için; 26-30 Ağustos tarihleri arasında GSB için başvurularını gerçekleştirebilirler.

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