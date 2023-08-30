TYP okul temizlik görevlisi başvuruları ne zaman başlıyor? İŞKUR TYP başvuruları

ORDU



İl Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis edilen 600 kişilik kamu hizmetlerinin desteklenmesi kapsamındaki kontenjan dahilinde 9 ay süre ile Toplum Yararına Program başvuruları 25-29

Ağustos 2023 tarihleri (dahil) arasında yapılacaktır. Toplum Yararına Programdan daha önce yararlanmış ancak dokuz aylık süresini doldurmayan katılımcılar, başvuru yapmaları

halinde yeni programdan kalan süreleri kadar yararlanabilecektir. Katılımcıların tamamı Noter Kurası ile seçilecektir.



Noter Kurası 05.09.2023 tarihinde Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu adresinde Saat: 9.00’da yapılacak olup, Milli Eğitim Müdürlüğü web sitesinden canlı yayınlanacaktır. Programlara katılmak isteyen ve aşağıdaki şartları taşıyanlar;



kurumumuzun www.iskur.gov.tr internet adresinden, e- Devlet, esube.iskur.gov.tr üzerinden online olarak ve ALO 170 iletişim hattını arayarak başvurularını yapabilecektir. TYP programı başlama ve bitiş tarihleri; 11.09.2023 – 10.06.2024 tarihleri arasında 9 ay süre ile uygulanacaktır.



SAMSUN



Samsun Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engellemek, bu kişilere geçici gelir desteği sağlamak ve kamu hizmetlerini desteklemek amacıyla 2023 Eylül-2024 Haziran ayları arasında en fazla 9 ay çalıştırılmak üzere 1047 kişilik geçici süreli işçi alımı yapılacak.



İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada geçici olarak istihdam edileceklerin 942’sinin Milli Eğitim Müdürlüğüne(MEM) bağlı okullarda, 105’inin ise Gençlik Spor İl Müdürlüğüne(GSB) bağlı kurumlarda çalışacağı belirtildi.Başvuru şartlarını sağlayan kişiler İŞKUR İl Müdürlüğü, İŞKUR Hizmet Merkezleri, ALO 170 ve iskur.gov.tr den; 25-29 Ağustos tarihleri arasında MEB için; 26-30 Ağustos tarihleri arasında GSB için başvurularını gerçekleştirebilirler.