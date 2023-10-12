Üç aylar başlangıcı ne zaman? (2024 Diyanet üç aylar ve kandil takvimi)

Üç aylar başlangıcı, tüm İslam camiası tarafından merakla beklenen mübarek aylar arasında yer alıyor. Her yıl Receb ayıyla birlikte başlayan üç aylar, Şaban ve Ramazan aylarıyla birlikte sona eriyor. Bol bol dua ve ibadetlerin yer alacağı üç ayların başlayacağı tarih, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Peki, üç aylar başlangıcı ne zaman?

Üç aylar başlangıcı ne zaman? (2024 Diyanet üç aylar ve kandil takvimi) - 1

2024 üç aylar tarihi, yüz binlerce Müslüman vatandaşın merak edip araştırdığı konular arasında yer alıyor. İçinde on bir ayın sultanı Ramazan ayını da barındıran üç ayların hangi ayda idrak edileceği merak ediliyor. Peki, üç aylar başlangıcı ne zaman?

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Üç aylar başlangıcı ne zaman? (2024 Diyanet üç aylar ve kandil takvimi) - 2

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 dini takvimi sonrasında üç ayların başlangıç tarihi belli oldu.

Buna göre; Üç aylar, Receb ayıyla birlikte 12 Ocak 2023 Cuma günü başlayacak.

Üç aylar başlangıcı ne zaman? (2024 Diyanet üç aylar ve kandil takvimi) - 3

2024 KANDİL TAKVİMİ

Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 11 Ocak 2024 Perşembe gecesi gerçekleşecek.

Miraç Kandili 6 Şubat 2024 Salı günü, Berat Kandili ise 24 Şubat 2024 Pazartesi günü idrak edilecek.

Gelecek yıl Ramazan ayı ise 11 Mart 2024 tarihinde başlayacak.

Üç aylar başlangıcı ne zaman? (2024 Diyanet üç aylar ve kandil takvimi) - 4

2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

11 Ocak Perşembe: Regaib Kandili
12 Ocak Cuma: Üç Ayların Başlangıcı
6 Şubat Salı: Mirac Kandili
24 Şubat Cumartesi: Berat Kandili
11 Mart Pazartesi: Ramazan Başlangıcı
5 Nisan Cuma: Kadir Gecesi
9 Nisan Salı: Arefe
10 Nisan Pazartesi: Ramazan Bayramı (1.Gün)
11 Nisan Salı: Ramazan Bayramı (2.Gün)
12 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (3.Gün)
15 Haziran Cumartesi: Arefe
16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı (1.Gün)
17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı (2.Gün)
18 Haziran Salı: Kurban Bayramı (3.Gün)
19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı (4.Gün)
7 Temmuz Pazar: Hicri Yılbaşı
16 Temmuz Salı: Aşure Günü
14 Eylül Cumartesi: Mevlid Kandili

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