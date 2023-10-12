Üç aylar başlangıcı ne zaman? (2024 Diyanet üç aylar ve kandil takvimi)

2024 üç aylar tarihi, yüz binlerce Müslüman vatandaşın merak edip araştırdığı konular arasında yer alıyor. İçinde on bir ayın sultanı Ramazan ayını da barındıran üç ayların hangi ayda idrak edileceği merak ediliyor. Peki, üç aylar başlangıcı ne zaman?