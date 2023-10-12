Üç aylar başlangıcı ne zaman? (2024 Diyanet üç aylar ve kandil takvimi)
Üç aylar başlangıcı, tüm İslam camiası tarafından merakla beklenen mübarek aylar arasında yer alıyor. Her yıl Receb ayıyla birlikte başlayan üç aylar, Şaban ve Ramazan aylarıyla birlikte sona eriyor. Bol bol dua ve ibadetlerin yer alacağı üç ayların başlayacağı tarih, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Peki, üç aylar başlangıcı ne zaman?
2024 üç aylar tarihi, yüz binlerce Müslüman vatandaşın merak edip araştırdığı konular arasında yer alıyor. İçinde on bir ayın sultanı Ramazan ayını da barındıran üç ayların hangi ayda idrak edileceği merak ediliyor. Peki, üç aylar başlangıcı ne zaman?