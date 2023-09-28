Üç aylar ne zaman başlayacak? (2024 Diyanet dini günler ve kandil tarihleri)
Üç aylar başlangıcı, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 dini günler takvimiyle birlikte belli oldu. Receb ayıyla birlikte başlayacak olan üç aylar, Şaban ve Ramazan aylarıyla devam edecek. Her yıl olduğu gibi bu yıl da milyonlarca Müslüman vatandaş, üç aylarda bol bol dua edecek ve dini vazifelerini yerine getirecek. Peki, 2024 üç aylar ne zaman başlayacak?
2024 yılına kısa bir zaman kala, üç ayların ne zaman başlayacağı tüm İslam camiası tarafından merak ediliyor. Receb, Şaban ve Ramazan gibi mübarek ayları içinde barındıran üç aylar, bu yıl yine bolluk ve bereket içinde geçecek. Diyanet İşleri tarafından yayımlanan 2024 dini günler takvimi sonrasında, üç ayların ne zaman başlayacağı belli oldu. İşte ayrıntılar.