Üç aylar ne zaman başlayacak? (2024 Diyanet dini günler ve kandil tarihleri)

Üç aylar başlangıcı, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 dini günler takvimiyle birlikte belli oldu. Receb ayıyla birlikte başlayacak olan üç aylar, Şaban ve Ramazan aylarıyla devam edecek. Her yıl olduğu gibi bu yıl da milyonlarca Müslüman vatandaş, üç aylarda bol bol dua edecek ve dini vazifelerini yerine getirecek. Peki, 2024 üç aylar ne zaman başlayacak?

Üç aylar ne zaman başlayacak? (2024 Diyanet dini günler ve kandil tarihleri) - 1

2024 yılına kısa bir zaman kala, üç ayların ne zaman başlayacağı tüm İslam camiası tarafından merak ediliyor. Receb, Şaban ve Ramazan gibi mübarek ayları içinde barındıran üç aylar, bu yıl yine bolluk ve bereket içinde geçecek. Diyanet İşleri tarafından yayımlanan 2024 dini günler takvimi sonrasında, üç ayların ne zaman başlayacağı belli oldu. İşte ayrıntılar.

TÜRKİYE HABERLERİ

Üç aylar ne zaman başlayacak? (2024 Diyanet dini günler ve kandil tarihleri) - 2

2024 ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 dini takvimi sonrasında üç ayların başlangıç tarihi belli oldu.

Buna göre; Üç aylar, Receb ayıyla birlikte 12 Ocak 2024 Cuma günü başlayacak.

Üç aylar ne zaman başlayacak? (2024 Diyanet dini günler ve kandil tarihleri) - 3

ÜÇ AYLARIN ANLAM VE ÖNEMİ

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt, üç aylar olarak bilinen recep, şaban ve ramazanın İslam toplumlarında çok değerli olduğunu söyledi.

Recep ve şaban aylarının Müslümanları adım adım ramazan ayına yaklaştırdığını belirten Bozkurt, üç aylar içinde birçok önemli gün ve gecenin olduğunu anımsattı.

Üç aylar ile içindeki gün ve gecelerin Müslümanların maneviyatını artırdığını ifade eden Bozkurt, "Üç ayları ve içindeki geceleri birer fırsat olarak görmeli, bunları af ve mağfiretimize vesile kılmalıyız. Yani tövbe ve istiğfar etmeli, hata ve kusurlarımızdan arınmalıyız. Varsa ihmal ettiklerimiz onları telafi etmeye çalışmalıyız." dedi.

Özellikle recep, şaban aylarının kaza oruçlarının tutulmasına vesile olduğunu hatırlatan Bozkurt, üç aylarda meal ve tefsiriyle Kur'an-ı Kerim okumak gerektiğini dile getirdi.

Recep ve şaban aylarından sonra ramazan ayının idrak edileceğini anlatan Bozkurt, "Ramazan ayında oruç tutmak, teravih kılmak, hayır hasenat yapmak gibi çok güzel etkinliklerimiz oluyor. Aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'deki bir sureye isim olan Kadir Gecesi de bu ayda." ifadelerini kullandı.

Üç aylar ne zaman başlayacak? (2024 Diyanet dini günler ve kandil tarihleri) - 4

2024 KANDİL TAKVİMİ

Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 11 Ocak 2024 Perşembe gecesi gerçekleşecek.

Miraç Kandili 6 Şubat 2024 Salı günü, Berat Kandili ise 24 Şubat 2024 Pazartesi günü idrak edilecek.

Gelecek yıl Ramazan ayı ise 11 Mart 2024 tarihinde başlayacak.

Üç aylar ne zaman başlayacak? (2024 Diyanet dini günler ve kandil tarihleri) - 5

2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

  • 11 Ocak Perşembe: Regaib Kandili
  • 12 Ocak Cuma: Üç Ayların Başlangıcı
  • 6 Şubat Salı: Mirac Kandili
  • 24 Şubat Cumartesi: Berat Kandili
  • 11 Mart Pazartesi: Ramazan Başlangıcı
  • 5 Nisan Cuma: Kadir Gecesi
  • 9 Nisan Salı: Arefe
  • 10 Nisan Pazartesi: Ramazan Bayramı (1.Gün)
  • 11 Nisan Salı: Ramazan Bayramı (2.Gün)
  • 12 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (3.Gün)
  • 15 Haziran Cumartesi: Arefe
  • 16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı (1.Gün)
  • 17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı (2.Gün)
  • 18 Haziran Salı: Kurban Bayramı (3.Gün)
  • 19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı (4.Gün)
  • 7 Temmuz Pazar: Hicri Yılbaşı
  • 16 Temmuz Salı: Aşure Günü
  • 14 Eylül Cumartesi: Mevlid Kandili
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