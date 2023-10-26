Üç aylar ne zaman başlıyor? İşte 2024 Recep ayı başlangıç tarihi

Arınma, bağışlanma ve ibadette yoğunlaşma ayları olarak bilinen üç aylar için Hz. Peygamber'in "Recep, Allah'ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan ümmetimin ayıdır" diye, ayrıca "Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a yetiştir" diye dua ettiği rivayet edilir. Kameri ayların yedincisi olan Recep ile başlayan, Şaban'la devam eden ve Ramazan ile son bulan ayların toplu adı olarak da tanımlanan üç ayların ilki Recep ayı yakın zaman sonra başlayacak. İşte, 2024 Recep ayı başlangıç tarihi...