Üç aylar ne zaman başlıyor? İşte 2024 Recep ayı başlangıç tarihi
Kameri aylar olan ve İslamiyet'te önem atfedilen üç aylar vatandaşların gündeminde yer alıyor. Üç ayların ilk ayı Recep'in ilk perşembe gününde de Regaip Kandili kutlanacak. Kandil gecelerinden dördü yine bu aylarda bulunuyor. Peki, üç ayların başlangıcı ne zaman?
Arınma, bağışlanma ve ibadette yoğunlaşma ayları olarak bilinen üç aylar için Hz. Peygamber'in "Recep, Allah'ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan ümmetimin ayıdır" diye, ayrıca "Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a yetiştir" diye dua ettiği rivayet edilir. Kameri ayların yedincisi olan Recep ile başlayan, Şaban'la devam eden ve Ramazan ile son bulan ayların toplu adı olarak da tanımlanan üç ayların ilki Recep ayı yakın zaman sonra başlayacak. İşte, 2024 Recep ayı başlangıç tarihi...