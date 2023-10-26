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Üç aylar ne zaman başlıyor? İşte 2024 Recep ayı başlangıç tarihi

Kameri aylar olan ve İslamiyet'te önem atfedilen üç aylar vatandaşların gündeminde yer alıyor. Üç ayların ilk ayı Recep'in ilk perşembe gününde de Regaip Kandili kutlanacak. Kandil gecelerinden dördü yine bu aylarda bulunuyor. Peki, üç ayların başlangıcı ne zaman?

Üç aylar ne zaman başlıyor? İşte 2024 Recep ayı başlangıç tarihi - 1

Arınma, bağışlanma ve ibadette yoğunlaşma ayları olarak bilinen üç aylar için Hz. Peygamber'in "Recep, Allah'ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan ümmetimin ayıdır" diye, ayrıca "Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a yetiştir" diye dua ettiği rivayet edilir. Kameri ayların yedincisi olan Recep ile başlayan, Şaban'la devam eden ve Ramazan ile son bulan ayların toplu adı olarak da tanımlanan üç ayların ilki Recep ayı yakın zaman sonra başlayacak. İşte, 2024 Recep ayı başlangıç tarihi...

TÜRKİYE HABERLERİ

Üç aylar ne zaman başlıyor? İşte 2024 Recep ayı başlangıç tarihi - 2

2024'TE ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı Vakit Hesaplama Bölümü'nün "vakithesaplama.diyanet.gov.tr" internet adresinde yer alan bilgiye göre;

Üç aylar, Receb ayıyla birlikte 12 Ocak 2024 Cuma günü başlayacak.

Üç aylar ne zaman başlıyor? İşte 2024 Recep ayı başlangıç tarihi - 3

2024 KANDİL TAKVİMİ

Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 11 Ocak 2024 Perşembe gecesi gerçekleşecek.

Miraç Kandili 6 Şubat 2024 Salı günü, Berat Kandili ise 24 Şubat 2024 Pazartesi günü idrak edilecek.

Gelecek yıl Ramazan ayı ise 11 Mart 2024 tarihinde başlayacak.

Üç aylar ne zaman başlıyor? İşte 2024 Recep ayı başlangıç tarihi - 4

2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

11 Ocak Perşembe: Regaib Kandili
12 Ocak Cuma: Üç Ayların Başlangıcı
6 Şubat Salı: Mirac Kandili
24 Şubat Cumartesi: Berat Kandili
11 Mart Pazartesi: Ramazan Başlangıcı
5 Nisan Cuma: Kadir Gecesi
9 Nisan Salı: Arefe
10 Nisan Pazartesi: Ramazan Bayramı (1.Gün)
11 Nisan Salı: Ramazan Bayramı (2.Gün)
12 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (3.Gün)
15 Haziran Cumartesi: Arefe
16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı (1.Gün)
17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı (2.Gün)
18 Haziran Salı: Kurban Bayramı (3.Gün)
19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı (4.Gün)
7 Temmuz Pazar: Hicri Yılbaşı
16 Temmuz Salı: Aşure Günü
14 Eylül Cumartesi: Mevlid Kandili

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