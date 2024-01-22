Üç aylarda oruç tutulur mu?
Mukaddes üç aylar 12 Ocak'ta başladı. Regaip Kandili'nin 11 Ocak'ta, Miraç Kandili'nin 6 Şubat'ta, Berat Kandili'nin 24 Şubat'ta idrak edilmesinin ardından ramazan ayı 11 Mart'ta başlayacak. Peki, üç aylarda oruç tutulur mu?
İslam aleminde her yıl heyecanla beklenen recep, şaban ve ramazanı kapsayan mukaddes üç aylar, 12 Ocak Cuma günü başladı. Müslümanlara dini hissiyat ve ibadet yoğunluğu eşliğinde gündelik hayatlarını sorgulama, yenileme ve zenginleştirme fırsatı sunan aylarda, Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi gibi özel geceler yer alıyor.