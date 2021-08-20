Üç noktada orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 12 Ağustos'ta kontrol altına alınan orman yangını yeniden başladı. Yüksek bir noktada devam eden yangına havadan müdahale ediliyor. Diğer yandan İzmir'de de iki noktada da orman yangını çıktı. Menderes ve Urla'da alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

NTV Haber - Anadolu Ajansı - DHA 20.08.2021 - 18:12 | Son Güncelleme : 20.08.2021 - 18:32

Üç noktada orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor - 1
Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Otmanlar Mahallesi Şeytanderesi mevkisinde daha önce soğutma çalışmasının yapıldığı ormanlık alanda yeniden dumanlar yükseldi.
Üç noktada orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor - 2
Bölgede derin vadilerin bulunması nedeniyle karadan müdahale yapılamıyor.
Üç noktada orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor - 3
1400 metre yükseklikteki devam eden yangında söndürme çalışması 8 helikopter ve 2 uçakla sürüyor.
Üç noktada orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor - 4
Muğla'da 29 Temmuz'da makilik alanda başlayan yangın rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçramıştı. Köyceğiz'e kadar ulaşan alevler 14 günde kontrol altına alınabilmişti.
Üç noktada orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor - 5

İzmir'in Urla ilçesindeki makilikle Menderes ilçesindeki ormanda 2 ayrı yangın çıktı.

Urla'daki yangına 1 uçak, 2 helikopter ve 12 arazöz gönderilirken, Menderes'te de alevlere 3 helikopter ve 13 arazözün müdahale ettiği bildirildi.

Üç noktada orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor - 6

Urla'nın Balıklıova Mahallesi'ndeki makilikte saat 17.00 sıralarında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeden yükselen dumanları görenler durumu Orman İşletme Şefliği ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 1 uçak, 2 helikopter, 12 arazöz ve 2 dozer sevk edildi. Havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü bildirildi. 

Üç noktada orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor - 7

Bir diğer yangın da aynı saatlerde Menderes'in Deliömerli Mahallesi'ndeki ormanda yangın çıktı.

Burada da 3 helikopter ve 13 arazözün alevlere müdahale ettiği bildirilirken, her iki yangının da yerleşim yerlerini tehdit etmediği öğrenildi

Üç noktada orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor - 8
Üç noktada orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor - 9

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