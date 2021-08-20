Üç noktada orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Bir diğer yangın da aynı saatlerde Menderes'in Deliömerli Mahallesi'ndeki ormanda yangın çıktı.

Burada da 3 helikopter ve 13 arazözün alevlere müdahale ettiği bildirilirken, her iki yangının da yerleşim yerlerini tehdit etmediği öğrenildi