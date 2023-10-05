Ücretsiz 10 GB internet ne zaman verilecek? Öğrencilere ücretsiz internet başvurusu ne zaman?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki en son Kabine Toplantısı'nın ardından öğrencilere ücretsiz internet desteği verileceğini açıklamıştı. Öte yandan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, üniversite öğrencilerine ücretsiz internet uygulaması için tarih verdi. Peki, ücretsiz 10 GB internet ne zaman verilecek? Öğrencilere ücretsiz internet başvurusu ne zaman?
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gençlere destek müjdesi gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, gençlere verilecek destekleri açıklamıştı. Açıklanan desteklerden biri de öğrencilere 10 GB ücretsiz internete dairdi. Tüm gözler şimdi bu desteğin ne zaman başlayacağında. İşte, gençlere ücretsiz internet desteğinin tüm ayrıntıları...