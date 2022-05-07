Üçüncü kez selin vurduğu ilçe diken üstünde, korkudan evlerine giremiyorlar

“GECE GÜNDÜZ NÖBET TUTUYORUM, HAYVANLARIM SELE KAPILACAK DİYE KORKUYORUM”

Sel afetinden dolayı gece gündüz nöbet tuttuğunu ve ahırda bulunan hayvanlarının sele kapılmasından korktuğunu söyleyen Ayşe Demirkıran şunları söyledi:

“Bana bir yer bulsunlar bende buradan çıkıp gideyim. Bana bir yer göstersinler bende hayvanlarımı kurtarayım. Hayvanlarım sele kapılacak diye korkuyorum. Gece gündüz hayvanlarımı düşünüyorum, kafayı yiyeceğim sonunda. Sel, çayın kenarlarını oya oya ahıra kadar yaklaştı. Neredeyse aramızda 10 metre mesafe kaldı. 12 tane büyükbaş hayvanımız var. Son selde kazlarım, tavuklarım, ahırın önünde bulunan pat pat aracım hepsi sele kapıldı. Hayvanlarımda sele kapılacak diye çok korkuyorum, son yaşanan selde hayvanlarımı zor kurtardım. Bu yüzden gece gündüz burada nöbet tutuyorum. Gece gündüz burasını bekliyorum, kafayı yiyeceğim valla hayvanlarımı sel alacak diye. Samanlarım sele kapıldı, yeniden saman aldım."