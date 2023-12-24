Ulaşıma kar ve tipi engeli: İşte araç trafiğine kapatılan yollar
Türkiye'nin doğu illerinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Yoğun kar ve tipi nedeniyle birçok noktada ulaşım sağlanamıyor. Ayrıca kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yollarda kazalar da yaşandı. İşte kar yağışı nedeniyle kapanan yollar ve ulaşımın güçlükle sağlandığı yollardaki çalışmalarda son durum...
AĞRI VE KARS'TA ULAŞIMA KAR VE TİPİ ENGELİ
Ağrı'da etkili olan tipi nedeniyle Ağrı-İran kara yolunun İpek Geçidi mevkisinde, ulaşım sağlanamıyor. Kentte öğleden sonra etkili olan tipi, ulaşımda aksamalara neden oluyor.