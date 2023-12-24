Ulaşıma kar ve tipi engeli: İşte araç trafiğine kapatılan yollar

Türkiye'nin doğu illerinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Yoğun kar ve tipi nedeniyle birçok noktada ulaşım sağlanamıyor. Ayrıca kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yollarda kazalar da yaşandı. İşte kar yağışı nedeniyle kapanan yollar ve ulaşımın güçlükle sağlandığı yollardaki çalışmalarda son durum...

Ulaşıma kar ve tipi engeli: İşte araç trafiğine kapatılan yollar - 1

AĞRI VE KARS'TA ULAŞIMA KAR VE TİPİ ENGELİ

Ağrı'da etkili olan tipi nedeniyle Ağrı-İran kara yolunun İpek Geçidi mevkisinde, ulaşım sağlanamıyor. Kentte öğleden sonra etkili olan tipi, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Ulaşıma kar ve tipi engeli: İşte araç trafiğine kapatılan yollar - 2

Özellikle Ağrı-İran kara yolunda tipi nedeniyle görüş mesafesi düştü. Çok sayıda tırın kayarak yoldan çıktığı kara yolunun 2025 rakımlı İpek Geçidi'nde, İran güzergahı ulaşıma kapandı.

Ulaşıma kar ve tipi engeli: İşte araç trafiğine kapatılan yollar - 3

Çok sayıda aracın mahsur kaldığı bölgede, Karayolları 123. Şube Şefliği, polis ve jandarma ekipleri çalışma yürütüyor. Taşlıçay ile Diyadin ilçeleri arasındaki mevkide kayarak yoldan çıkan tırların kurtarılması için çalışmalar sürüyor.

Ulaşıma kar ve tipi engeli: İşte araç trafiğine kapatılan yollar - 4

Tır sürücüsü Ahmet Velioğlu, AA muhabirine, İzmir'den geldiğini ve yolun açılmasını beklediklerini söyledi. 

Ulaşıma kar ve tipi engeli: İşte araç trafiğine kapatılan yollar - 5

Velioğlu, "İpek Geçidi'nin olduğu bölgede yol kapalı. Diyadin ilçesi yol ayrımında yolun açılmasını bekliyorum. Araç kuyruğu buradan da görülüyor. 3 saattir burada bekliyorum. Tahir Beldesi mevkisinde de sıkıntı vardı ve ben orayı zor geçtim. Taşlıçay tarafında 4 tır kayarak yoldan çıkmıştı. Hava soğuk ve tipi de devam ediyor." diye konuştu.

Nevruz Abdullahzade ise yolun buzlu olduğunu, İpek Geçidi kapalı olduğu için beklediklerini ve jandarmanın kendilerine kumanya verdiğini anlattı.

Ulaşıma kar ve tipi engeli: İşte araç trafiğine kapatılan yollar - 6

KARS'TA 72 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Kars'ta ise kar yağışı ve tipi nedeniyle 72 köy yolu ulaşıma kapandı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle merkezde 9, Akyaka'da 3, Arpaçay'da 9, Digor'da 13, Sarıkamış'ta 17, Selim'de 13, Susuz'da 8 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Ulaşıma kar ve tipi engeli: İşte araç trafiğine kapatılan yollar - 7

Köy yollarının ulaşıma açılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Ulaşıma kar ve tipi engeli: İşte araç trafiğine kapatılan yollar - 8

SİVAS'TA YOĞUN KAR YAĞIŞI TRAFİKTE AKSAMALARA NEDEN OLDU

Sivas'ta akşam saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezi beyaz örtü ile kaplandı, Sivas- Kayseri karayolunda trafikte aksamalara neden oldu.

Ulaşıma kar ve tipi engeli: İşte araç trafiğine kapatılan yollar - 9

Yağışın ardından park halindeki araçlar karla kaplandı. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Ulaşıma kar ve tipi engeli: İşte araç trafiğine kapatılan yollar - 10

Kar ayrıca şehirlerarası ulaşımda da aksamalara neden oldu.

Ulaşıma kar ve tipi engeli: İşte araç trafiğine kapatılan yollar - 11

Sivas- Kayseri karayolu Koyuncu mevkisinde bir TIR'ın kayması sonucu yol trafiğe kapandı ve uzun araç kuyruğu oluştu. Karayolları ekipleri küreme ve tuzlama çalışması başlattı

Ulaşıma kar ve tipi engeli: İşte araç trafiğine kapatılan yollar - 12

ERZİNCAN'DA KAR VE TİPİ NEDENİYLE ULAŞIM GÜÇLÜKLE SAĞLANIYOR

Erzincan-Sivas kara yolundaki Sakaltutan ve Kızıldağ Geçidi'nde öğlen saatlerinde etkisini artıran kar ve tipi yüzünden bazı ağır tonajlı araçlar yolda kaldı.

Ulaşıma kar ve tipi engeli: İşte araç trafiğine kapatılan yollar - 13

Trafik polisleri, kar ve tipi dolayısıyla görüş mesafesinin de düştüğü söz konusu yolda, tır ve çekici gibi ağır tonajlı araçların geçişini geçici olarak durdurdu. 

Ekipler, yolun hem Erzincan'ın Refahiye ilçesi hem de Sivas'ın İmranlı ilçesi kesiminde ağır tonajlı araçları, yol kenarındaki dinlenme tesislerine yönlendiriyor.

Ulaşıma kar ve tipi engeli: İşte araç trafiğine kapatılan yollar - 14

Yolda kalan ağır tonajlı araçlar ise karayolları ekiplerinin çalışmasıyla güvenli alana alındı.

Kar ve tipinin etkisini sürdürdüğü yolda, hava şartlarının normale dönmesi ve yolun ekiplerce temizlenmesinin ardından ağır tonajlı araçların geçişine izin verilecek.

Ulaşıma kar ve tipi engeli: İşte araç trafiğine kapatılan yollar - 15

Ulaşımın kontrollü sağlandığı yolda, kar lastiği ve zinciri olan otomobil ve hafif ticari araçların geçişlerine izin veriliyor.

Karayolları ekiplerinin bölgedeki kar küreme ve tuzlama çalışması da devam ediyor.

Öte yandan kar yağışı ve tipi, akşam saatlerinde kent merkezinde de etkili olmaya başladı.

Ulaşıma kar ve tipi engeli: İşte araç trafiğine kapatılan yollar - 16

KOP DAĞI GEÇİDİ'NDE ULAŞIM DURDU

Öğle saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışının ardından Bayburt-Erzurum kara yolu, Kop Dağı Geçidi mevkisinde iki yönlü ulaşıma kapandı.

Karayolları ekipleri, fırtına ve tipi nedeniyle kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını güçlükle sürdürüyor.

Ulaşıma kar ve tipi engeli: İşte araç trafiğine kapatılan yollar - 17

AFAD ekipleri de bölgede kara saplanan araçları bulundukları yerden çıkarmak için çalışma yapıyor.

Bölgede güvenlik önlemi alan trafik ekipleri, araçların geçişine izin vermiyor. Bayburt güzergahındaki araçlar Aşağıkop köyündeki alanda, Erzurum yönünden gelen araçlar ise Aşkale ilçesindeki trafik kontrol noktasında bekletiliyor.

Ulaşıma kar ve tipi engeli: İşte araç trafiğine kapatılan yollar - 18

ARDAHAN'DA KAR VE TİPİ NEDENİYLE BAZI YOLLAR ULAŞIMA KAPATILDI

Ardahan'ı Karadeniz Bölgesine Bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolu ve Ardahan-Çıldır kara yolu da yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Ekipler, yolun yeniden açılması için çalışma başlattı.

Ulaşıma kar ve tipi engeli: İşte araç trafiğine kapatılan yollar - 19

Kent genelinde etkisini artıran olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok noktada ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Ulaşıma kar ve tipi engeli: İşte araç trafiğine kapatılan yollar - 20

VAN

Van'da da dün etkili olan sağanak akşam saatlerinde yerini kara bıraktı. Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı, 272 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Belediye karla mücadele ekipleri, kapanan mahalle ve mezra yollarının açılması için çalışma başlattı. Beyaza bürünen kent merkezindeki cadde ve yollarda kar temizleme çalışmaları yürütülüyor.

Ulaşıma kar ve tipi engeli: İşte araç trafiğine kapatılan yollar - 21

HAKKARİ

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 32 köy ve 112 mezra yolu kapandı.

Karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye ve Karayolları ekipleri de ana cadde ve yollarda kar küreme çalışması yapıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede, yoğun kar nedeniyle akşam trafiğe kapatılan Yüksekova-Şemdinli kara yolu araç geçişlerine açıldı.

Ulaşıma kar ve tipi engeli: İşte araç trafiğine kapatılan yollar - 22

BİTLİS

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kentte etkili olan kar nedeniyle 15 köy yolunun kapandığını belirtti.

Kurtkan, yolların ulaşıma açılması için karla mücadele ekiplerinin çalışma yürüttüğünü kaydetti.

Ulaşıma kar ve tipi engeli: İşte araç trafiğine kapatılan yollar - 23

MUŞ

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür ise Muş ve ilçelerinde etkili olan kar nedeniyle 41 köy yolunun kapandığını bildirdi.

Vatandaşların mağdur olmaması için yolları kısa sürede açacaklarını ifade eden Yentür, acil durumlar için de ekiplerin hazır bekletildiğini aktardı.

Ulaşıma kar ve tipi engeli: İşte araç trafiğine kapatılan yollar - 24

KAZALAR MEYDANA GELDİ

Yağış nedeniyle kayganlaşan yollarda çok sayıda trafik kazaları da meydana geldi.

Ulaşıma kar ve tipi engeli: İşte araç trafiğine kapatılan yollar - 25

ZİNCİRLEME KAZADA BİR KİŞİ ÖLDÜ

Kars'ta kar yağışı ve tipi nedeniyle 2 otomobil ve 1 köy minibüsünün karıştığı zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybederken 1'i bebek 17 kişi yaralandı.

Otomobilde sıkışan 3 kişi itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Kazada yaralanan 18 kişi ambulansla hastanelere sevk edildi. Harakani Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Sedat Ali Özyümlü (33) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ulaşıma kar ve tipi engeli: İşte araç trafiğine kapatılan yollar - 26

AĞRI'DA YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ

Doğubayazıt ilçesinden Ağrı'ya seyir halinde olan Ö.E. yönetimindeki 61 S 1666 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yan yattı.

Ulaşıma kar ve tipi engeli: İşte araç trafiğine kapatılan yollar - 27

Kazada sürücü ile birlikte 6 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Ağrı'nın Diyadin ilçesindeki Diyadin Devlet Hastanesinde tedbir amaçlı tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi

Ulaşıma kar ve tipi engeli: İşte araç trafiğine kapatılan yollar - 28
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