Ulaşıma kar ve tipi engeli: İşte araç trafiğine kapatılan yollar

Velioğlu, "İpek Geçidi'nin olduğu bölgede yol kapalı. Diyadin ilçesi yol ayrımında yolun açılmasını bekliyorum. Araç kuyruğu buradan da görülüyor. 3 saattir burada bekliyorum. Tahir Beldesi mevkisinde de sıkıntı vardı ve ben orayı zor geçtim. Taşlıçay tarafında 4 tır kayarak yoldan çıkmıştı. Hava soğuk ve tipi de devam ediyor." diye konuştu.

Nevruz Abdullahzade ise yolun buzlu olduğunu, İpek Geçidi kapalı olduğu için beklediklerini ve jandarmanın kendilerine kumanya verdiğini anlattı.