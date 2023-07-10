Ulaşıma sel ve heyelan engeli: Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'ndan son duruma ilişkin açıklama

Türkiye'nin birçok kentinde etkili olan sağanak yağış ulaşımda da aksamalara neden oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ülke genelinde yaşanan sel ve heyelanlar nedeniyle kapanan yolların son durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Ulaşıma sel ve heyelan engeli: Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'ndan son duruma ilişkin açıklama - 1

Türkiye'nin kuzey illerinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Ev ve iş yerlerini su basarken, ulaşımda da aksamalar yaşandı. 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ülke genelinde yaşanan sel ve heyelan sonrası kapanan yolların son durumuna ilişkin açıklama yaptı. 

TÜRKİYE HABERLERİ

Ulaşıma sel ve heyelan engeli: Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'ndan son duruma ilişkin açıklama - 2

Uraloğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, dün geceden itibaren özellikle Bolu, Zonguldak, Bartın, Ordu, Karabük, Kastamonu, Sivas, Erzincan ve Samsun'u etkisi altına alan yoğun yağışlar sebebiyle sel ve heyelan olayları yaşandığını hatırlatarak "Kara yolu ulaşımında da sel, teressübat birikmesi gibi olumsuzluklar nedeniyle yer yer aksaklıklar meydana gelmiştir. Karayolları Genel Müdürlüğü, AFAD, Jandarma, Emniyet Genel Müdürlüğü vb. birçok kurum ivedi bir şekilde duruma müdahale etmiş ve etmeyi de sürdürmektedir." ifadelerine yer verdi.

Ulaşıma sel ve heyelan engeli: Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'ndan son duruma ilişkin açıklama - 3

Bakan Uraloğlu, paylaşımında şunları kaydetti:

"Özellikle yol boyunda 7/24 görev yapan Karayolları ekiplerimiz tüm ekipman ve araçları ile sel birikintilerini boşaltma, sonrasında alan temizleme gibi işlemleri hızlıca gerçekleştirmektedirler. Ulaşımın aksamaması için oluşturulan alternatif güzergâhlara yönlendirme yapılmış ve belli noktalarda trafik normale dönmüştür. Ordu, Bartın, Zonguldak, Karabük, Kastamonu, Bolu, Sivas, Erzincan başta olmak üzere birçok ilimiz ve ilçemizde ekiplerimiz çalışmalarını sürdürmektedir. Çevre illerden de buralara ekip ve ekipman desteği sağlanmıştır. Bu gece yaşanabilecek olumsuzluklara karşı da ekiplerimiz teyakkuz halinde olacaklardır.

Ulaşıma sel ve heyelan engeli: Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'ndan son duruma ilişkin açıklama - 4

ULAŞIMA AÇILAN YOLLAR

Ereğli-Zonguldak Yolu, Kilimli-Filyos-Saltukova Yolu, Bartın-Arıt Yolu, Bartın-Amasra Yolu, Bartın-Kurucaşile Yolu, Zonguldak-Devrek Yolu, Bartın-Kozcağız-Perşembe Yolu, Zonguldak-Devrek Yolu, Çaycuma-Bartın Yolu, Bartın-Arıt Yolu, Kozcağız-Hasankadı Yolu başta olmak üzere toplam 14 güzergâh ulaşıma açılmıştır.

Ulaşıma sel ve heyelan engeli: Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'ndan son duruma ilişkin açıklama - 5

ULAŞIMA KAPALI YOLLAR

Karaman-Beycuma-Devrek Yolu 17-19. kilometreler arası, Alaplı-Yığılca Yolu 14-17. kilometreler arası, Gökçebey-Yenice-Karabük Yolu 0-1. kilometreler arası, Devrek-Ereğli Yolu 22-25. kilometreler arası, Gökçebey-Yenice-Karabük Yolu 6. kilometresi Kayadibi mevki, Gökçebey-Yenice-Karabük Yolu 16. kilometresi, Kilimli-Filyos-Saltukova Yolu 20-24. kilometresi, Karaman-Beycuma-Devrek Yolu, Gökçebey-Yenice-Karabük Yolu, Perşembe-Kozcağız-Bartın Yolu, Ankara-İstanbul Otoyolu ise halen ulaşıma kapalıdır.

Bolu'da su baskını Düzce'de heyelan | TEM İstanbul yönü ulaşıma kapandı

Ulaşıma sel ve heyelan engeli: Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'ndan son duruma ilişkin açıklama - 6

Meteorolojiden aldığımız bilgilere göre mevsim normalleri üzerindeki sağanak yağışların yarın da etkisini sürdüreceği öngörülmektedir. Bu nedenle özellikle Bartın, Zonguldak, Karabük, Trabzon, Rize, Artvin, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Sakarya, Kastamonu, Bolu ve çevre illerimizde yola çıkacak vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını, çok elzem olmadığı müddetçe yola çıkmamalarını tavsiye ediyoruz. Selden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabb'im ülkemizi her türlü afetten esirgesin!"

Ulaşıma sel ve heyelan engeli: Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'ndan son duruma ilişkin açıklama - 7

TEM OTOYOLUNDA ÖNLEM ALINDI

TEM Otoyolu'nda meydana gelen heyelan nedeniyle kapatılan Ankara-İstanbul yolu Kahramankazan gişelerinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince önlem alındı.

Ulaşıma sel ve heyelan engeli: Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'ndan son duruma ilişkin açıklama - 8

TEM Otoyolu'nda yoğun yağışın ardından meydana gelen heyelan nedeniyle trafiğe kapanan Ankara-Bolu-İstanbul yönünü kullanacakların, Eskişehir istikametini tercih etmeleri ya da yağışın olumsuz etkisi geçene kadar ilde beklemeleri yönünde tavsiyede bulunuluyor.

Ulaşıma sel ve heyelan engeli: Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'ndan son duruma ilişkin açıklama - 9

Yolcuların zorluk yaşamaması için de Ankara Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kahramankazan gişelerinin önünde tedbir alınarak geçişlere izin verilmediği görüldü.

Ulaşıma sel ve heyelan engeli: Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'ndan son duruma ilişkin açıklama - 10
Ulaşıma sel ve heyelan engeli: Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'ndan son duruma ilişkin açıklama - 11
Ulaşıma sel ve heyelan engeli: Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'ndan son duruma ilişkin açıklama - 12
Ulaşıma sel ve heyelan engeli: Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'ndan son duruma ilişkin açıklama - 13
Ulaşıma sel ve heyelan engeli: Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'ndan son duruma ilişkin açıklama - 14
Ulaşıma sel ve heyelan engeli: Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'ndan son duruma ilişkin açıklama - 15
Ulaşıma sel ve heyelan engeli: Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'ndan son duruma ilişkin açıklama - 16
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