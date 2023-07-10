Ulaşıma sel ve heyelan engeli: Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'ndan son duruma ilişkin açıklama
Türkiye'nin birçok kentinde etkili olan sağanak yağış ulaşımda da aksamalara neden oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ülke genelinde yaşanan sel ve heyelanlar nedeniyle kapanan yolların son durumuna ilişkin açıklama yaptı.
Türkiye'nin kuzey illerinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Ev ve iş yerlerini su basarken, ulaşımda da aksamalar yaşandı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ülke genelinde yaşanan sel ve heyelan sonrası kapanan yolların son durumuna ilişkin açıklama yaptı.