Bolu'da su baskını Düzce'de heyelan | TEM İstanbul yönü ulaşıma kapandı
Batı Karadeniz'deki şiddetli yağış TEM Otoyolu'nda ulaşımı aksatıyor. Türkiye'nin en önemli geçiş noktalarından biri olan Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü yamaçtan taşan suların oluşturduğu birikinti nedeniyle, Düzce-Yığılca kara yolu ise can güvenliğinin sağlanması amacıyla ulaşıma kapatıldı. Otoyolun Düzce mevkiinde ise yamaçtan kopan kayalar zincirleme kazaya neden oldu. Ankara-İstanbul istikametinin trafiğe kapatıldığını duyuran Ulaştırma Bakanlığı, Ankara'dan İstanbul'a gidecek olan sürücülerin ikinci bir duyuruya kadar Ankara-Eskişehir-Bilecik-Sakarya istikametini kullanmaları gerektiğini belirtti. Karabük'te de sağanağın ardından çökme oluşan Karabük-Zonguldak kara yolu, çift yönlü ulaşıma kapatıldı.
Türkiye'nin kuzeyinde şiddetli yağış etkili oluyor.