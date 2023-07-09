Bolu'da su baskını Düzce'de heyelan | TEM İstanbul yönü ulaşıma kapandı

Batı Karadeniz'deki şiddetli yağış TEM Otoyolu'nda ulaşımı aksatıyor. Türkiye'nin en önemli geçiş noktalarından biri olan Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü yamaçtan taşan suların oluşturduğu birikinti nedeniyle, Düzce-Yığılca kara yolu ise can güvenliğinin sağlanması amacıyla ulaşıma kapatıldı. Otoyolun Düzce mevkiinde ise yamaçtan kopan kayalar zincirleme kazaya neden oldu. Ankara-İstanbul istikametinin trafiğe kapatıldığını duyuran Ulaştırma Bakanlığı, Ankara'dan İstanbul'a gidecek olan sürücülerin ikinci bir duyuruya kadar Ankara-Eskişehir-Bilecik-Sakarya istikametini kullanmaları gerektiğini belirtti. Karabük'te de sağanağın ardından çökme oluşan Karabük-Zonguldak kara yolu, çift yönlü ulaşıma kapatıldı.

Bolu'da su baskını Düzce'de heyelan | TEM İstanbul yönü ulaşıma kapandı - 1

Türkiye'nin kuzeyinde şiddetli yağış etkili oluyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bolu'da su baskını Düzce'de heyelan | TEM İstanbul yönü ulaşıma kapandı - 2

Bolu’da dün gece saatlerinde başlayan ve gün boyunca devam eden sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Bolu'da su baskını Düzce'de heyelan | TEM İstanbul yönü ulaşıma kapandı - 3

Türkiye’nin en önemli geçiş noktalarından biri olan TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde de su birikintileri oluştu.

Bolu'da su baskını Düzce'de heyelan | TEM İstanbul yönü ulaşıma kapandı - 4

Ulaştırtma Bakanlığı, otoyolun Ankara-İstanbul istikameti sağanak ve heyelan nedeniyle trafiğe kapatıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ankara'dan İstanbul'a gidecek olan sürücülerin ikinci bir duyuruya kadar Ankara -Eskişehir-Bilecik-Sakarya istikametini kullanmaları gerektiği belirtildi.

Öte yandan Ankara'dan İstanbul'a giden sürücüler Abant gişelerinden D-100'e yönlendirilirken bu güzergahta trafik yoğunluğu oluştu.

Bolu'da su baskını Düzce'de heyelan | TEM İstanbul yönü ulaşıma kapandı - 5

Bölgeye sevk edilen kara yolları ekipleri, suların tünele girişini engelleme amacıyla kum torbaları yerleştirdi.

Bolu'da su baskını Düzce'de heyelan | TEM İstanbul yönü ulaşıma kapandı - 6

Yolun 3 şeritten 2'ye düşürüldüğü otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Bolu'da su baskını Düzce'de heyelan | TEM İstanbul yönü ulaşıma kapandı - 7

Su tahliye çalışmaları devam ederken tünelin İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı.

Bolu'da su baskını Düzce'de heyelan | TEM İstanbul yönü ulaşıma kapandı - 8

Polis ekipleri tarafından sürücüler Abant gişelerinden D-100 karayoluna yönlendiriliyor.

Bolu'da su baskını Düzce'de heyelan | TEM İstanbul yönü ulaşıma kapandı - 9

TEM otoyolunun Düzce kesiminde ise dağ yamacından kopan kayaların TIR'a çarpması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Bolu'da su baskını Düzce'de heyelan | TEM İstanbul yönü ulaşıma kapandı - 10

Kontrolden çıkan TIR, aynı yöndeki iki otomobile çarptı.

Bolu'da su baskını Düzce'de heyelan | TEM İstanbul yönü ulaşıma kapandı - 11

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Bolu'da su baskını Düzce'de heyelan | TEM İstanbul yönü ulaşıma kapandı - 12

Yaralanın olmadığı kazada ekipler, yolu trafiğe kapattı, bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.

Bolu'da su baskını Düzce'de heyelan | TEM İstanbul yönü ulaşıma kapandı - 13

DÜZCE-YIĞILCA KARA YOLU ULAŞIMA KAPATILDI

Bölgede incelemelerde bulunan Vali Cevdet Atay, gazetecilere, Yığılca bölgesinde debileri yükselen derelerdeki suyun, köprülere zarar verdiğini söyledi.

Bolu'da su baskını Düzce'de heyelan | TEM İstanbul yönü ulaşıma kapandı - 14

Vatandaşların can güvenliğinin sağlanması adına Düzce-Yığılca kara yolunun, çift yönlü kapatılması talimatını verdiğini aktaran Atay, "Sadece bölgede çalışan araçlarımızın geçişine izin verilecek. İkinci bir duyuruya kadar yol kapalı kalacak." dedi.

Bolu'da su baskını Düzce'de heyelan | TEM İstanbul yönü ulaşıma kapandı - 15

KENT GENELİNDE SU KESİNTİSİ AÇIKLAMASI

Bu arada Düzce Belediyesi, şehrin su ihtiyacını karşılayan Uğur Suyu ana regülatörünün bulunduğu bölgede, heyelan meydana geldiğini bildirdi.

Bolu'da su baskını Düzce'de heyelan | TEM İstanbul yönü ulaşıma kapandı - 16

Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, heyelan nedeniyle tesise su alınamadığı belirtilerek, "Şehrimiz genelinde su kesintisi yaşanacak olup, meydana gelen heyelan için tüm ekiplerimiz seferber edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Bolu'da su baskını Düzce'de heyelan | TEM İstanbul yönü ulaşıma kapandı - 17

KARABÜK-ZONGULDAK KARA YOLU ÇİFT YÖNLÜ TRAFİĞE KAPATILDI

Karabük'te sağanağın ardından çökme oluşan Karabük-Zonguldak kara yolu, çift yönlü ulaşıma kapatıldı.

Bolu'da su baskını Düzce'de heyelan | TEM İstanbul yönü ulaşıma kapandı - 18

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, kara yolunun Kabaklı mevkisinde, sel nedeniyle çökme meydana geldiği belirtildi.

Bolu'da su baskını Düzce'de heyelan | TEM İstanbul yönü ulaşıma kapandı - 19

Kara yolunun çift yönlü trafiğe kapatıldığı aktarılan açıklamada, ivedilikle bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışmalara başladığı kaydedildi.

Bolu'da su baskını Düzce'de heyelan | TEM İstanbul yönü ulaşıma kapandı - 20

Yolun açılması için kara yolları ve İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı.

Bolu'da su baskını Düzce'de heyelan | TEM İstanbul yönü ulaşıma kapandı - 21
Bolu'da su baskını Düzce'de heyelan | TEM İstanbul yönü ulaşıma kapandı - 22
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