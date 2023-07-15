Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu 15 Temmuz'un simgelerinden Türksat'ı ziyaret etti
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 15 Temmuz darbe teşebbüsünün kilit noktalarından biri olan Türksat Genel Müdürlüğü Gölbaşı Kampüsü’nü ziyaret etti. Önce Türksat’ın yaptığı çalışmalar ile ilgili bilgi alan Uraloğlu, ardından darbeci hainlerce bombalanan Çanak Anten ile birlikte yine o gece bombalanan ve sonrasında müze haline getirilen Türksat 15 Temmuz Müzesi’nde incelemelerde bulundu. Bakan Uraloğlu, o gece hainlerin mermi ve bombaları ile şehit olan Türksat çalışanları Ali Karslı ile Ahmet Özsoy’un anısına düzenlenen anmak için düzenlenen Mevlid-i Şerif programına katıldı ve 15 Temmuz Şehitler Anıtı’nda dua etti.
Türksat ziyaretinde ilk olarak 15 Temmuz gecesi bombalanan çanak antenin bulunduğu alanda inceleme yapan Uraloğlu, ardından televizyon yayınlarını kesmek amacı ile darbeci hainlerce bombalanan ve müze hâline getirilen Türksat 15 Temmuz Müzesi'ni ziyaret etti.
Bakan Uraloğlu sonrasında, Teleport Uplink Merkezi, E-Devlet Merkezi ve Uydu Frekans Merkezi’nde de incelemelerde bulundu.