Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu 15 Temmuz'un simgelerinden Türksat'ı ziyaret etti

Türksat’ın Türkiye için önemine dikkat eden Bakan Uraloğlu, “15 Temmuz kalkışmasının en önemli hedeflerinden bir Türksat'tı. Korsan televizyon yayını yapmaya kalkan hainler bunda başarılı olamayınca Türksat’ı hedef aldılar. Ancak Türksat personeli bu girişime geçit vermedi ve bu sırada Ahmet Özsoy ve Ali Karslı kardeşlerimizi şehit verdik. Onların bu direnişi sayesinde Sayın Cumhurbaşkanımız milletimizi meydanlara davet etti. Milletimiz Sayın Cumhurbaşkanımızdan aldığı güçle bu hain kalkışmanın önüne geçti. Ahmet Özsoy ve Ali Karslı ile birlikte o gece vatanı ve milleti için gözünü bile kırpmadan dimdik durarak şahadete yürüyen bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz” dedi.