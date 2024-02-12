Uludağ satıldı mı, büyükelçiler depremi önceden mi bildi? Şehir efsanelerine ayrıntılı yanıt geldi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın dezenformasyon ve yalan haberlerle mücadele kapsamında hazırladığı Dezenformasyon Bülteni'nin 112. sayısı yayımlandı.
Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı, her pazartesi günü yayınlandığı Dezenformasyon Bülteni'nin bu haftaki sayısında İstanbul Çağlayan Adliyesi'ndeki terör saldırısı, Uludağ'ın satıldığı yönündeki gibi birçok dezenformatif haberle ilgili doğru bilgileri paylaştı.
Bültenin 112. sayısında yer alan iddialar ve yapılan açıklamalar şu şekilde: