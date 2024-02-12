Uludağ satıldı mı, büyükelçiler depremi önceden mi bildi? Şehir efsanelerine ayrıntılı yanıt geldi

- Uludağ Milli Parkı ile ilgili iddialar

Uludağ Alan Başkanlığı Ücrete Tabi Başvurular ve Sunulacak Hizmetler Karşılığı Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile ilgili bazı sosyal medya hesaplarından "Milli Park satılıyor", "Ücreti veren Uludağ'ı istediği gibi talan edebilecek" şeklindeki iddiaların da doğru olmadığı belirtildi.

İddiaya dayanak gösterilen 14 Temmuz 2023 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı'nda 13 bin hektar yüzölçümlü Uludağ Milli Parkı'nın yaklaşık 2 bin hektarlık bölümünün "Uludağ Alanı" olarak belirlendiği aktarılan bültende, "Söz konusu alan, ormanlık alan dışındaki yaklaşık 50 yıldır yoğun yapılaşmanın hakim olduğu bir bölgedir. Bu alan milli park alanının yaklaşık yüzde 15'lik bölümüne denk gelmektedir. Kalan yüzde 85'lik alanın milli park statüsü halen devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.

Uludağ Alan Başkanlığının kurulmasıyla alanın doğal sit koruma statülerinde herhangi bir değişiklik yapılmadığının altı çizilen bültende, "Bu alanlarda yürürlükteki koruma mevzuatı ve ilke kararları geçerliliğini korumaktadır. Dolayısıyla, Uludağ'da yürütülecek planlama çalışmaları ve uygulamalarda bölgenin doğal yapısını korumaya yönelik önlemlerin alınması, ilgili tüm kurumlar açısından yasal zorunluluktur." açıklamasında bulunuldu.