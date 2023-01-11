Uludağ’da beklenen kar yağışı başladı

YENİ YILI KARSIZ KARŞILADI

Türkiye'nin, 17 otel, tesis ve 5 bin yatak kapasitesi ile en büyük kış ve doğa sporları merkezi olan 2 bin 543 rakımlı Uludağ’da, 15 Aralık’ta sezonun açılabilmesi için beklenen kar yağışı yağmadı.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle Uludağ’da yeni yıl karsız karşılandı. Bu nedenle bazı turistler rezervasyonlarını iptal ederken, otellerdeki doluluk oranı yüzde 50'ye kadar düştü.