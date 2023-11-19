Uludağ’da kar kalınlığı 50 santimetreyi aştı

Kış turizminin önemli merkezlerinden 2 bin 543 rakımlı Uludağ, dün sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı ile beyaza büründü.

Yoğun sis ve fırtınanın da etkili olduğu birinci ve ikinci oteller bölgesinde, görüş mesafesi 5 metrenin altına düştü; kayak merkezinin zirvesi ve kayak pistleri karla kaplandı.

Uludağ’da, kar yağışı aralıksız sürerken; dün 17 santimetre olarak ölçülen kar kalınlığı 52 santimetreye ulaştı.