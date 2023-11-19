Uludağ’da kar kalınlığı 50 santimetreyi aştı
Türkiye’nin en önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ’da iki gün önce başlayan kar yağışı aralıksız sürüyor. Kayak merkezinde kar kalınlığı 50 santimetreyi aştı. Sıkı denetimlerin yapıldığı bölgede, araçların Uludağ’a zincirsiz çıkışına izin verilmiyor.
Kış turizminin önemli merkezlerinden 2 bin 543 rakımlı Uludağ, dün sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı ile beyaza büründü.
Yoğun sis ve fırtınanın da etkili olduğu birinci ve ikinci oteller bölgesinde, görüş mesafesi 5 metrenin altına düştü; kayak merkezinin zirvesi ve kayak pistleri karla kaplandı.Uludağ’da, kar yağışı aralıksız sürerken; dün 17 santimetre olarak ölçülen kar kalınlığı 52 santimetreye ulaştı.