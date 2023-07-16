Uludağ'da piknikçilere drone ve köpekli denetim
Bursa'da ailelerin yoğun ilgi gösterip, piknik yaptığı Uludağ'da, jandarma drone ve iz takip köpeği 'Makbuz' ile denetim yapıyor. Ekipler, özellikle hafta sonu yoğun olan bölgede piknikçileri ateş yakmamaları konusunda uyarıyor.
İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda, İl Orman Yangınlarını Söndürme ve Mücadele Komisyonu'nca 30 Haziran ile 30 Eylül 2023 tarihleri arasında ormanlara giriş-çıkışların yasaklanması sonrası Bursa'da tedbirler sürüyor.