Uludağ'da turistlerin kar üstünde hamam sefası

Uludağ’da turistler, eksi 15 derecede karda yürüyüp açık havadaki sıcak havuzlara giriyor. Kayak yaparken aynı zamanda hamam sefası yapmanın keyfini yaşayan turistler, dondurucu soğuğa rağmen peştemalle dışarıda geziyor.

Haberler - İHA 23.01.2022 - 10:39

Uludağ'da turistlerin kar üstünde hamam sefası - 1

Kış turizminin en önemli merkezlerinden , yoğun kar yağışının ardından yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri hâline geldi.

Uludağ'da turistlerin kar üstünde hamam sefası - 2

Dünyanın pek çok ülkesinden kış tatili için gelen turistler, kayak, snowboard gibi kış sporlarının yanı sıra farklı faaliyetlere katılıyor.

Uludağ'da turistlerin kar üstünde hamam sefası - 3

Bölgedeki oteller, misafirlerine en iyi ve farklı hizmeti sunmak için birbirleriyle yarışıyor. İkinci oteller bölgesindeki bir tesiste bulunan açık hava havuzları turistler tarafından ilgi görüyor.

Uludağ'da turistlerin kar üstünde hamam sefası - 4

Etrafı karlarla çevrili olan havuza peştemal ve şortla giren tatilciler, önce karın, ardından sıcak havuzun keyfini çıkartıyor. Havuzun sıcaklığı 40 dereceye ulaşırken tatilciler eksi 15 derecede ter atıyor.

Uludağ'da turistlerin kar üstünde hamam sefası - 5

Yarıyıl tatilinde otellerde doluluk oranı yüzde 90’lara çıkarken, hava sıcaklığı ise eksilerde seyrediyor. Uludağ’da kar kalınlığı 1 metreye yaklaştı. Endonezya Bali’den gelen iki yabancı turist ise, karı ve havuzu çok beğendiklerini dile getirdiler.

Uludağ'da turistlerin kar üstünde hamam sefası - 6
Uludağ'da turistlerin kar üstünde hamam sefası - 7
Uludağ'da turistlerin kar üstünde hamam sefası - 8
Uludağ'da turistlerin kar üstünde hamam sefası - 9

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