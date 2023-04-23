Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları ve kutlama sözleri: 23 Nisan'ın anlam ve önemi bir kez daha hatırlatılıyor

"Mustafa Kemal Atatürk’ün başta ülkemiz olmak üzere tüm dünya çocuklarına armağan ettiği, dünyadaki ilk ve tek çocuk bayramı olma özelliği taşıyan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun!"

"Tüm çocuklarımıza neşeli, keyifli ve ilham verici bir 23 Nisan dileriz! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun!"

"Bugün 23 Nisan. Bugün geleceğimizin büyüklerinin günü. Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu Olsun!"

"Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucusu Atamız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’mız kutlu olsun"