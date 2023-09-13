Ümraniye'de mahallede çit gerginliği
İstanbul'un Ümranye ilçesi Hürrem Sokak'ta, daha önce yol olarak kullanılan alanı ev sahibi bahçe olarak kullanmak için çitle çevirince, komşular arasında tartışma çıktı. Bir binanın girişi kısmi olarak çitlerle çevrilirken, arka alanda kalan evlerin de araç geçişi kapanmış oldu. Evinin önünü çitle çeviren Aydın Şahin, tapulu alanı olduğunu savunurken, diğer komşular da evlerinden çıkamadıklarını dile getirdi. Alanın yol mu, bahçe mi olduğuna ise mahkeme karar verecek.
Ümraniye Aşağı Dudullu Mahallesi Hürrem Sokak'ta, komşular arasında çit gerginliği yaşanıyor.