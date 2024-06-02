Üniversiteli Aslıhan’a bıçaklı saldırı | Saldırganın bipolar olduğu iddia edildi, kanserden ölen eşine şiddet uyguladı
Üniversiteli Aslıhan Zengin’i bıçaklayan saldırganla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. 5 ay sonra yakalanan şahsın, bipolar davranış bozukluğu rahatsızlığı olduğu iddia edildi. Ateşlenen çocuğu için sokakta koştuğunu söyleyen Murat H.'nin kanserden ölen eski eşine çok kez şiddet uyguladığı öğrenildi.
Kağıthane’de üniversite öğrencisi 20 yaşındaki genç kızı arkadaşlarının evine gireceği esnada bıçaklayan saldırgan, Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından 5 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu yakalandı. Güngören’de mobilya montajı yaparken yakalanan şahsın, bipolar davranış bozukluğu rahatsızlığı olduğu ortaya çıktı. Tutuklanan şahıs ifadesinde, görüntülerdeki kişinin kendisini olduğunu, olayı gerçekleştirmediğini, çocuğu ateşlendiği için sokakta koşarak taksiye bindiğini söylediği öğrenildi. Şahsı teşhis eden genç kız ise onu tanımadığını söyledi.
Kağıthane Merkez Mahallesi’nde geçtiğimiz Aralık ayında saat 00.30 sıralarında meydana gelen olayda Marmara Üniversitesi İstatistik Bölümü 2. sınıf öğrencisi Aslıhan Zengin (20), akşam saatlerinde yardım amaçlı semte yeni taşınan çocukluk arkadaşı Eren Y.’nin evine gitmişti. Burada arkadaşları Sıla K. ve Yunus Emre K. ile taşınmaya yardımcı olan Zengin, birkaç saat sonra yanlarından ayrılarak evine dönmüştü. Kıyafetlerini değiştiren genç kız ardından kahve içmek için tekrardan arkadaşlarının da olduğu Eren Y.’nin evine gitmek için gece yarısı yola çıkmıştı.