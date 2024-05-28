Üniversiteli motokurye Ata Emre Akman cinayeti: Tutuklu baba ile oğlunun dosyaları birleştirilecek
Balıkesir'de bir zincir restoranda motokurye olarak çalışan üniversite öğrencisi Ata Emre Akman, yolunu kesen E.Ö. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. E.Ö. hakkında 18 yıldan 24 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. E.Ö'nün babası Orhan Ö. için ise "azmettirme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davaların Balıkesir Ağır Ceza Mahkemesi tarafından birleştirilmesine karar verildi.
Olay, 11 Mayıs'ta, Karesi ilçesi Karaoğlan Mahallesi Emir Sokak'ta meydana geldi.