Üniversiteli motokurye Ata Emre Akman cinayeti: Tutuklu baba ile oğlunun dosyaları birleştirilecek

Balıkesir'de bir zincir restoranda motokurye olarak çalışan üniversite öğrencisi Ata Emre Akman, yolunu kesen E.Ö. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. E.Ö. hakkında 18 yıldan 24 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. E.Ö'nün babası Orhan Ö. için ise "azmettirme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davaların Balıkesir Ağır Ceza Mahkemesi tarafından birleştirilmesine karar verildi.

Üniversiteli motokurye Ata Emre Akman cinayeti: Tutuklu baba ile oğlunun dosyaları birleştirilecek - 1

Olay, 11 Mayıs'ta, Karesi ilçesi Karaoğlan Mahallesi Emir Sokak'ta meydana geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Üniversiteli motokurye Ata Emre Akman cinayeti: Tutuklu baba ile oğlunun dosyaları birleştirilecek - 2

Zincir restoranda kurye olarak çalışan Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü öğrencisi Ata Emre Akman, motosikletle sipariş bıraktığı adresten dönerken E.Ö. tarafından önü kesildi.

Üniversiteli motokurye Ata Emre Akman cinayeti: Tutuklu baba ile oğlunun dosyaları birleştirilecek - 3

E.Ö., Akman'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Akman kanlar içinde kalırken, E.Ö. kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde talihsiz gencin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Üniversiteli motokurye Ata Emre Akman cinayeti: Tutuklu baba ile oğlunun dosyaları birleştirilecek - 4

Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Akman'ın cenazesi, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Üniversiteli motokurye Ata Emre Akman cinayeti: Tutuklu baba ile oğlunun dosyaları birleştirilecek - 5

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerden kimliği tespit edilen E.Ö., ailesiyle yaşadığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı.

Üniversiteli motokurye Ata Emre Akman cinayeti: Tutuklu baba ile oğlunun dosyaları birleştirilecek - 6

E.Ö. ve saklanmasına yardımcı olduğu ileri sürülen babası Orhan Ö. gözaltına alındı.

Üniversiteli motokurye Ata Emre Akman cinayeti: Tutuklu baba ile oğlunun dosyaları birleştirilecek - 7

'Kasten yaralama' ve 'tehdit' nedeniyle 6 ayrı suç kaydı bulunan E.Ö. ve babası, polisteki işlemlerinin ardından aynı gün adliyeye sevk edildi. E.Ö. çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken, serbest bırakılan babası ise tekrar gözaltına alındı ve tutuklandı.

Üniversiteli motokurye Ata Emre Akman cinayeti: Tutuklu baba ile oğlunun dosyaları birleştirilecek - 8

Bıçaklı saldırı anı ise yakındaki bir okulun güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Akman'ın vücuduna aldığı çok sayıda bıçak darbesiyle motosikletinin üzerine düştüğü yer aldı.

Üniversiteli motokurye Ata Emre Akman cinayeti: Tutuklu baba ile oğlunun dosyaları birleştirilecek - 9

SON ANLARI KAMERADA

Ayrıca, olaydan bir hafta önce Akman'ın ailesiyle gittiği tatilde ve kız arkadaşıyla olan görüntüleri de ortaya çıktı. Akman'ın, görüntülerde kameraya el sallaması, kız arkadaşıyla olan görüntüsünde ise gitar çalıp, birlikte şarkı söylediği anlar yer aldı.

AKMAN'IN SON GÖRÜNTÜLERİ

Üniversiteli motokurye Ata Emre Akman cinayeti: Tutuklu baba ile oğlunun dosyaları birleştirilecek - 10

Soruşturmanın ardından E.Ö. ve babası Orhan Ö. İçin ayrı ayrı iddianame hazırlandı. E.Ö. hakkındaki iddianamede 'Fiili işlediği sırada 15 yaşını doldurmuş olup da 18 yaşını doldurmamış olan kişiler hakkında suç, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde 14 yıldan 20 yıla, müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde 9 yıldan 12 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur' maddesi de yer aldı. E.Ö. hakkında 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek adam öldürme’ suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası istendi.

Üniversiteli motokurye Ata Emre Akman cinayeti: Tutuklu baba ile oğlunun dosyaları birleştirilecek - 11

DOSYALAR BİRLEŞTİRİLECEK

Babası Orhan Ö. için de 'Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye azmettirme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi talep edildi. Balıkesir Ağır Ceza Mahkemesi tarafından iki dosyanın birleştirilmesine karar verildiği öğrenildi.

Üniversiteli motokurye Ata Emre Akman cinayeti: Tutuklu baba ile oğlunun dosyaları birleştirilecek - 12
Üniversiteli motokurye Ata Emre Akman cinayeti: Tutuklu baba ile oğlunun dosyaları birleştirilecek - 13
Üniversiteli motokurye Ata Emre Akman cinayeti: Tutuklu baba ile oğlunun dosyaları birleştirilecek - 14
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