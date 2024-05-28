Üniversiteli motokurye Ata Emre Akman cinayeti: Tutuklu baba ile oğlunun dosyaları birleştirilecek

Soruşturmanın ardından E.Ö. ve babası Orhan Ö. İçin ayrı ayrı iddianame hazırlandı. E.Ö. hakkındaki iddianamede 'Fiili işlediği sırada 15 yaşını doldurmuş olup da 18 yaşını doldurmamış olan kişiler hakkında suç, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde 14 yıldan 20 yıla, müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde 9 yıldan 12 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur' maddesi de yer aldı. E.Ö. hakkında 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek adam öldürme’ suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası istendi.