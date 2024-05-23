Üniversiteli motokurye Ata Emre'yi öldüren şüphelinin babasına istenen ceza belli oldu
Balıkesir'de bir zincir restoranda motokurye olarak çalışan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ın yolunu kesip bıçaklayarak öldüren 17 yaşındaki şüphelinin babası için de iddianame hazırlandı. Orhan Ö. için "canavarca hisle veya eziyet çektirerek adam öldürmeye azmettirme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.
Üniversiteli motokurye Ata Emre'yi öldüren şüphelinin babasına ağırlaştırılmış müebbet istendi.