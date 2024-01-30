Üniversiteli Nurshat cinayetinde karar belli oldu
Samsun’da Türkmenistan uyruklu Nurshat Muhammedova’yı öldüren Kenan Pala’nın yargılandığı davada karar belli oldu. Mahkeme heyeti, Pala’yı haksız tahrik indirimi uygulayarak 20 yıl hapis cezasına çarptırdı.
Samsun’da öldürülen Türkmenistan uyruklu Nurshat Muhammedova’ya ilişkin davada karar belli oldu.
Olay, 26 Kasım 2022’de Canik ilçesi Gülsan Sanayi Sitesi’nde meydana geldi.Oto bakım servisinden tek el silah sesi duyanlar, polise haber verdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen ekipler, Samsun Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü 1’inci sınıf öğrencisi Türkmenistan uyruklu Nurshat Muhammedova'nın cesediyle karşılaştı.