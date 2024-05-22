Üniversiteli İrem’in sır ölümü: İlk otopside sonuç alınamadı, oda arkadaşları ifade verdi
Bartın’da kaldığı öğrenci yurdunda yatağında ölü bulunan üniversite öğrencisi İrem Er’in şüpheli ölümünde ilk otopsi raporu tamamlandı. “Başım ağrıyor.” dedikten sonra ağrı kesici alıp uyuduğu öğrenilen İrem’in ölüm nedeni belirlenemedi. Alınan kan ve doku örnekleri Ankara Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken, İrem’in oda ve sınıf arkadaşları ile yurt görevlilerinin ifadesi alındı.
Bartın’da yatağında ölü bulunan üniversiteli İrem’in ölüm nedeni belirlenemedi.
Olay, önceki gün Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı Hacı İbrahim Paşa Kız Öğrenci Yurdu’nda meydana geldi.Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi İrem Er, iddiaya göre; gece saatlerinde arkadaşlarına başının ağrıdığını söyledi.