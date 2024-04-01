Ünlü adayların seçim karnesi: Behzat Amir Etimesgut'a yeni başkan
2024 yerel seçimleri ünlü adaylara da ev sahipliği yaptı. Sanattan futbola bir çok ünlü isim parti çatısı altında ya da bağımsız olarak seçimlere katıldı. Ve o adaylar içinde bir tek CHP Ankara Etimesgut'tan aday olan Erdal beşikçioğlu seçimi kazandı.
2024 yerel seçimlerinde, kimi parti çatısı altında kimi bağımsız olarak ünlü isimler de yarışa dahil oldu.
O isimler arasında gecenin kazananı ise oyuncu Erdal Beşikçioğlu oldu
CHP Ankara Etimesgut Belediye Başkan Adayı Erdal Beşikçioğlu,yüzde ellinin üzerinde oy olarak,ipi göğüsledi.
Beşikçioğlu Etimesgut'ta en yakın rakibi MHP adayına yaklaşık 20 puan fark attı.