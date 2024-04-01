imsakiye

Ünlü adayların seçim karnesi: Behzat Amir Etimesgut'a yeni başkan

2024 yerel seçimleri ünlü adaylara da ev sahipliği yaptı. Sanattan futbola bir çok ünlü isim parti çatısı altında ya da bağımsız olarak seçimlere katıldı. Ve o adaylar içinde bir tek CHP Ankara Etimesgut'tan aday olan Erdal beşikçioğlu seçimi kazandı.

Ünlü adayların seçim karnesi: Behzat Amir Etimesgut'a yeni başkan - 1

2024 yerel seçimlerinde, kimi parti çatısı altında kimi bağımsız olarak ünlü isimler de yarışa dahil oldu.
O isimler arasında gecenin kazananı ise oyuncu Erdal Beşikçioğlu oldu

CHP Ankara Etimesgut Belediye Başkan Adayı Erdal Beşikçioğlu,yüzde ellinin üzerinde oy olarak,ipi göğüsledi.
Beşikçioğlu Etimesgut'ta en yakın rakibi MHP adayına yaklaşık 20 puan fark attı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Ünlü adayların seçim karnesi: Behzat Amir Etimesgut'a yeni başkan - 2

Türkücü Davut Güloğlu da Yeniden Refah Partisi adayı olarak Düzce'den seçime girdi. Güloğlu Düzce'de başkanlık koltuğunu AK Partili rakibine kaptırdı.

Ünlü adayların seçim karnesi: Behzat Amir Etimesgut'a yeni başkan - 3

Şarkıcı Hakan Peker İYİ Parti'den Karabük Safranbolu ilçe belediye başkan adayı olarak katıldığı seçim yarışında 5.sırada kaldı.

Ünlü adayların seçim karnesi: Behzat Amir Etimesgut'a yeni başkan - 4

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Kocaeli Gebze'deki adaylık yarışınında 3. sırada kaldı.  

TİP adayı olarak Ankara Çankaya'dan aday gösterilen televizyoncu İrfan Değirmenci seçim yarışını 3. sırada tamamladı.  Sunucu Mesut Yar ise Muğla Datça'dan bağımsız aday olarak katıldığı seçim yarışında yüzde 10 oy aldı. O da üçüncü oldu. 

Ünlü adayların seçim karnesi: Behzat Amir Etimesgut'a yeni başkan - 5

Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak yarışa dahil olan futbolcu Gökhan Zan ise yüzde 2 oy alabildi.

Ünlü adayların seçim karnesi: Behzat Amir Etimesgut'a yeni başkan - 6

Ünlü dağcı Nasuh Mahruki ise İstanbul Beşiktaş'tan bağımsız aday olarak katıldığı yarışta seçilmeyi başaramadı.

DAHA FAZLA GÖSTER