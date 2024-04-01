Ünlü adayların seçim karnesi: Behzat Amir Etimesgut'a yeni başkan

2024 yerel seçimlerinde, kimi parti çatısı altında kimi bağımsız olarak ünlü isimler de yarışa dahil oldu.

O isimler arasında gecenin kazananı ise oyuncu Erdal Beşikçioğlu oldu



CHP Ankara Etimesgut Belediye Başkan Adayı Erdal Beşikçioğlu,yüzde ellinin üzerinde oy olarak,ipi göğüsledi.

Beşikçioğlu Etimesgut'ta en yakın rakibi MHP adayına yaklaşık 20 puan fark attı.