Ünlü İsviçre Bankası'ndan kredi vaadiyle dolandırıcılık: Gözaltına alınanlar arasında ünlü iş insanı da var
İstanbul'da İsviçre bankası olan Credit Suisse Bank'tan kredi sağlayacağı vaadiyle ihtiyacı olanların mal varlıklarını ipotek ettirip bu mal varlıklarını üçüncü kişiler üzerinden başka bir firmaya devreden şüpheliler yakalandı. Operasyonda ünlü iş insanının da gözaltına alındığı 15 kişiden 3 kişi tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekonomik Suçlar Büro Amirliği ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen “Suç İşlemek Amacı İle Örgüt Kurma, Yönetmek Veya Üye Olmak, Nitelikli Dolandırıcılık ve Tefecilik" suçları kapsamında çok sayıda kişiyi dolandıran şüpheliler hakkında çalışma başlattı.