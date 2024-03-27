Ünlü İsviçre Bankası'ndan kredi vaadiyle dolandırıcılık: Gözaltına alınanlar arasında ünlü iş insanı da var

Yapılan çalışmalarda Moiz Mitrani ve beraberindeki bazı kişilerin mali sıkıntıları olan kişilere İsviçre bankası olan Credid Suiss Bank isimli bankadan kredi sağlayacağı vaadi verdiği ve bu kişilere ait mal varlıklarını da ipotek ettirdiğini tespit etti.