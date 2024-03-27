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Ünlü İsviçre Bankası'ndan kredi vaadiyle dolandırıcılık: Gözaltına alınanlar arasında ünlü iş insanı da var

İstanbul'da İsviçre bankası olan Credit Suisse Bank'tan kredi sağlayacağı vaadiyle ihtiyacı olanların mal varlıklarını ipotek ettirip bu mal varlıklarını üçüncü kişiler üzerinden başka bir firmaya devreden şüpheliler yakalandı. Operasyonda ünlü iş insanının da gözaltına alındığı 15 kişiden 3 kişi tutuklandı.

Ünlü İsviçre Bankası'ndan kredi vaadiyle dolandırıcılık: Gözaltına alınanlar arasında ünlü iş insanı da var - 1

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekonomik Suçlar Büro Amirliği ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen “Suç İşlemek Amacı İle Örgüt Kurma, Yönetmek Veya Üye Olmak, Nitelikli Dolandırıcılık ve Tefecilik" suçları kapsamında çok sayıda kişiyi dolandıran şüpheliler hakkında çalışma başlattı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Ünlü İsviçre Bankası'ndan kredi vaadiyle dolandırıcılık: Gözaltına alınanlar arasında ünlü iş insanı da var - 2

Yapılan çalışmalarda Moiz Mitrani ve beraberindeki bazı kişilerin mali sıkıntıları olan kişilere İsviçre bankası olan Credid Suiss Bank isimli bankadan kredi sağlayacağı vaadi verdiği ve  bu kişilere ait mal varlıklarını da ipotek ettirdiğini tespit etti.

Ünlü İsviçre Bankası'ndan kredi vaadiyle dolandırıcılık: Gözaltına alınanlar arasında ünlü iş insanı da var - 3

Mitrani’nin ipotek konulan mal varlıklarını daha sonra üçüncü kişiler üzerinden eşine ait firmalar üzerine devrettirdiği, mağdurlara ait bir firmaya el koyarak 60 milyon lira zarara uğrattığı, el koyduğu firmaya borcu olan diğer firmalara da tehdit ile zorla senet imzalatarak taşınmazlarına el koydukları belirlendi.

Ünlü İsviçre Bankası'ndan kredi vaadiyle dolandırıcılık: Gözaltına alınanlar arasında ünlü iş insanı da var - 4

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Mitrani ile birlikte hareket eden 15 şüpheliye İstanbul ve Kırklareli’nde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Ünlü İsviçre Bankası'ndan kredi vaadiyle dolandırıcılık: Gözaltına alınanlar arasında ünlü iş insanı da var - 5

Operasyonda şüpheliler gözaltına alındı.

Ünlü İsviçre Bankası'ndan kredi vaadiyle dolandırıcılık: Gözaltına alınanlar arasında ünlü iş insanı da var - 6

Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatlı tabanca, 2 adet kuru sıkı tabanca, 2 adet havalı tüfek, 1 adet kılıç, 610 adet fişek, 30 adet fişek, 9 adet fişek, 11 adet kurusıkı fişek, 50 adet çeşitli markalara ait kol saati, 1 adet altın çakmak, 1 adet pos cihazı, 1 adet ajanda, 3 adet para makbuzu, 1 adet sipariş sözleşmesi, 4 adet çek görüntüsü ve 9 sayfa kıymet takdir raporu ele geçirildi.

Ünlü İsviçre Bankası'ndan kredi vaadiyle dolandırıcılık: Gözaltına alınanlar arasında ünlü iş insanı da var - 7

Gözaltına alınan şüphelilerden 7’si emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturma savcısının talimatı ile serbest bırakılırken, 8 şüpheli şahıs adliyeye sevk edildi.

Ünlü İsviçre Bankası'ndan kredi vaadiyle dolandırıcılık: Gözaltına alınanlar arasında ünlü iş insanı da var - 8

Şüphelilerden 5’i adli şartıyla serbest kalırken Mitrani ile birlikte toplam 3 kişi ise tutuklandı.

Ünlü İsviçre Bankası'ndan kredi vaadiyle dolandırıcılık: Gözaltına alınanlar arasında ünlü iş insanı da var - 9
Ünlü İsviçre Bankası'ndan kredi vaadiyle dolandırıcılık: Gözaltına alınanlar arasında ünlü iş insanı da var - 10
Ünlü İsviçre Bankası'ndan kredi vaadiyle dolandırıcılık: Gözaltına alınanlar arasında ünlü iş insanı da var - 11
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