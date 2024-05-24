Üreme dönemindeki inci kefali için denetim: 30 ton ele geçirildi

İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Jandarma, Sahil Güvenlik ve Emniyet birimleri ile 7/24 denetimler yaparak kaçak avcılarla mücadele ettiklerini belirten Demir, "Yapılan denetimlerde 17 ton 800 kilo ölü, 12 ton 200 kilo canlı olmak üzere toplam 30 ton inci kefali ele geçirildi." dedi.