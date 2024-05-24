Üreme dönemindeki inci kefali için denetim: 30 ton ele geçirildi
Van Gölü'nde yaşayan ve üremek için tatlı sulara göç eden inci kefaline yönelik denetimler sürüyor. Yaklaşık bir ayda 12 ton 200 kilosu canlı toplam 30 ton inci kefali ile 4 bin 600 metre manyat ve uzatma ağı ele geçirildi. Kaçak avcılık yapan 71 kişiye ise toplam 790 bin TL idari para cezası uygulandı.
Van Gölü Havzası'nda yaklaşık 15 bin kişinin ekmek kapısı olan inci kefalinin, üremek için tatlı sulara göç yolculuğu, 15 Nisan itibarıyla başladı.