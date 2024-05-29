Urla'daki "omuz attın" cinayetinde iki tahliye
İzmir’in Urla ilçesinde Semih Kenan Köse’nin markette çıkan “Omuz attın” tartışmasında öldürüldüğü, yanındaki sevgilisi Sibel Kabadayı’nın ise yaralandığı olayla ilgili davanın ilk duruşmasında iki sanık tahliye edildi. Sanıklar ve tanıklar ifadesinde maktül ile sevgilisinin sinirli ve saldırgan olduğunu öne sürdü.
Urla’da bir markette, "Omuz attın" cinayetine ilişkin yargılama başladı.
Tutuklu sanıklar, bugün 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkarken duruşmaya tarafların avukatları ile ölen Köse'nin yakınları katıldı.