Uşak Belediye başkan adayları kimlerdir? Uşak Belediyesi hangi partide? Uşak Belediye başkanı kimdir?
Uşak Belediyesi hangi partide? Uşak Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Uşak Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Uşak Belediyesini hangi parti kazandı ve Uşak Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Uşak yerel seçim sonuçları..
UŞAK BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Uşak Belediyesini 50.934 alınan oy ve %39.11 oy oranı ile AK Parti adayı MEHMET ÇAKIN kazanmıştır.
Uşak Geneli Kazanılan Belediye Sayısı (İLÇE)
- AK Parti 5
- CHP 1