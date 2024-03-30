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Uşak Belediye başkan adayları kimlerdir? Uşak Belediyesi hangi partide? Uşak Belediye başkanı kimdir?

Uşak Belediyesi hangi partide? Uşak Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Uşak Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Uşak Belediyesini hangi parti kazandı ve Uşak Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Uşak yerel seçim sonuçları..

Uşak Belediye başkan adayları kimlerdir? Uşak Belediyesi hangi partide? Uşak Belediye başkanı kimdir? - 1

UŞAK BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Uşak Belediyesini 50.934 alınan oy ve %39.11 oy oranı ile AK Parti adayı MEHMET ÇAKIN kazanmıştır.

Uşak Geneli Kazanılan Belediye Sayısı (İLÇE)

  • AK Parti 5
  • CHP 1

TÜRKİYE HABERLERİ

Uşak Belediye başkan adayları kimlerdir? Uşak Belediyesi hangi partide? Uşak Belediye başkanı kimdir? - 2

UŞAK BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Uşak Belediyesi Başkanı Mehmet Çakın Kimdir?

Uşak Sivaslı Karaboyalık köyündendir. İlkokulu bitirdikten sonra, ortaöğretim hayatına başladığı Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesini 1997 yılında tamamladı. Aynı yıl kazandığı İstanbul Üniversitesi İşletme (İngilizce) Fakültesinden 2002 yılında mezun oldu.

2002-2004 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri Los Angeles şehrinde Yüksek Lisans eğitimini tamamlayan Çakın, 2004 yılında çok sevdiği memleketi Uşak’a yatırım yaparak iş hayatına başladı. Uşak Deri Karma Organize Sanayi Bölgesinde kurmuş olduğu tesislerle sektöründe Türkiye ve Dünya’da adından söz ettiren Çakın, aynı zamanda birçok sivil toplum kuruluşunda aktif rol almış, çok sayıda sosyal projeye katkı sunmuştur.

Siyasi hayatına 2001 yılında Ak Partide İstanbul İl Gençlik Kollarında kurucu yönetim kurulu üyesi olarak başlayan Çakın, 2017 yılında Cumhurbaşkanımız tarafından Ak Parti Uşak İl Başkanı olarak görevlendirilmiştir. Bu görevi belediye başkan adayı olduğu tarihe kadar başarı ile sürdürmüştür.

Evli ve üç çocuk babası olan Mehmet ÇAKIN, iyi derecece İngilizce bilmektedir.

Uşak Belediye başkan adayları kimlerdir? Uşak Belediyesi hangi partide? Uşak Belediye başkanı kimdir? - 3

UŞAK BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

Uşak Belediye başkan adayları kimlerdir? Uşak Belediyesi hangi partide? Uşak Belediye başkanı kimdir? - 4

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