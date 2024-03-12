Uşaklı Şevket dede, 54 yıldır buğday öğütüyor

"SU DEĞİRMENİNDE YAPILAN UN DAHA LEZZETLİ"

Su değirmeninde yapılan unun daha lezzetli olduğunu ifade eden Çiloğlu, bazı müşterilerinin özellikle bu un için geldiğini kaydetti.

Çiloğlu, ömrü yettiği sürece değirmeni işletmeye devam edeceğini dile getirerek, "Allah'ın izniyle ölene kadar devam edeceğim. Ben gelen müşterilerimi seviyorum. Benim müşterim gelsin, burası işlesin yeter" diye konuştu.