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Uşaklı Şevket dede, 54 yıldır buğday öğütüyor

Uşak'ın Banaz ilçesinde yaşayan 84 yaşındaki Şevket Çiloğlu, ilerleyen yaşına rağmen baba yadigarı asırlık su değirmeninde buğday öğüterek un yapmaya devam ediyor.

Uşaklı Şevket dede, 54 yıldır buğday öğütüyor - 1

1925'TEN BERİ ÜRETİM DEVAM EDİYOR

Uşak'taki İmrez köyünde, Kurtuluş Savaşı yıllarında yandıktan sonra tekrar inşa edilen su değirmeninde 1925'ten beri üretim devam ediyor.

Tarihi değirmenin işleticisi de değirmen gibi yaşıyla dikkati çekiyor.

Şevket Çiloğlu, babası Hasip Çiloğlu'nun 1943 yılında satın aldığı, bir süre işletip daha sonra kiraya verdiği değirmenin başına 1970 yılında geçti.

TÜRKİYE HABERLERİ

Uşaklı Şevket dede, 54 yıldır buğday öğütüyor - 2

Yaşlı adam, değirmeni işletmek için ailesiyle yaşadığı Afyonkarahisar'dan ayrılıp İmrez'de yaşamaya başladı.

İlerleyen yaşı, koltuk değnekleri ve teknolojik değirmenlere rağmen suyun çevirdiği taşlarda buğday öğütmekten vazgeçmiyor.

Uşaklı Şevket dede, 54 yıldır buğday öğütüyor - 3

HAYATI "DEĞİRMENİN ÜZERİNDE" KURULU

Çiloğlu, İmrez'e geldiğinde evini, köyün dışındaki değirmenin üzerine inşa etti.

Hayatının büyük kısmını bu evde geçiren Çiloğlu, 8 ay önce vefat eden eşi ve 5 çocuğuyla bu evde güzel anılar biriktirdi.

Her sabah değirmeninin üzerine kurulu evinden türkü söyleyerek değirmenine inen Çiloğlu, gelininden de yardım alarak üretim yapıyor.

Uşaklı Şevket dede, 54 yıldır buğday öğütüyor - 4

DEĞİRMENİN BİR GÜNÜ

Yaklaşık 2,5 kilometre uzaklıktaki kaynaktan gelen suyun değirmene yönlendirilmesiyle üretim süreci başlıyor.

Köylülerden gelen buğdayları değirmenin haznesine döken Çiloğlu, suyun gücüyle dönen çarklar ve değirmen taşı sayesinde elde edilen unu sık sık kontrol ediyor.

Uşaklı Şevket dede, 54 yıldır buğday öğütüyor - 5

Çiloğlu'na göre değirmenin yapılış tarihi tam olarak bilinmiyor.

1925'te değirmeni satın alarak işleten kişi 1943 yılında babasına sattı ve o günden beri değirmeni Çiloğlu ailesi işletiyor.

Uşaklı Şevket dede, 54 yıldır buğday öğütüyor - 6

DEĞİRMENİ OĞLUNA BIRAKACAK

Babası değirmeni satın aldığında henüz 3 yaşında olduğunu aktaran Çiloğlu, "1970'de köyden yatağımı yorganımı alıp, eşeğimle buraya geldim. 8 yıl arkadaşımla çalıştık. O ayrıldıktan sonra bugüne kadar kendim döndürdüm, kendim çevirdim değirmeni. Yaşlandık artık. Allah'ın izniyle gözüm gibi, canım gibi baktım. Oğlan var, alıştırıyorum. Bakarsa onun, bakmazsa ne yapalım" diye konuştu.

Uşaklı Şevket dede, 54 yıldır buğday öğütüyor - 7

"ESKİDEN BURASI FABRİKA GİBİYDİ"

Çiloğlu, işini severek yaptığını, teknolojinin ilerlemesiyle işlerinin düşmesine karşın hala su değirmenini tercih edenlerin olduğunu aktardı.

Çiloğlu, "Eskiden burası fabrika gibiydi. Kağnılarla gelirler, 7 ölçek, 5 ölçek indirirlerdi. 3 gün önce geldin geldin, gelemedin çuval koyacak yer bulamazdın. 300-500 çuval olurdu" dedi.

Uşaklı Şevket dede, 54 yıldır buğday öğütüyor - 8

"SU DEĞİRMENİNDE YAPILAN UN DAHA LEZZETLİ"

Su değirmeninde yapılan unun daha lezzetli olduğunu ifade eden Çiloğlu, bazı müşterilerinin özellikle bu un için geldiğini kaydetti.

Çiloğlu, ömrü yettiği sürece değirmeni işletmeye devam edeceğini dile getirerek, "Allah'ın izniyle ölene kadar devam edeceğim. Ben gelen müşterilerimi seviyorum. Benim müşterim gelsin, burası işlesin yeter" diye konuştu.

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