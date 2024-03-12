Uşaklı Şevket dede, 54 yıldır buğday öğütüyor
Uşak'ın Banaz ilçesinde yaşayan 84 yaşındaki Şevket Çiloğlu, ilerleyen yaşına rağmen baba yadigarı asırlık su değirmeninde buğday öğüterek un yapmaya devam ediyor.
1925'TEN BERİ ÜRETİM DEVAM EDİYOR
Uşak'taki İmrez köyünde, Kurtuluş Savaşı yıllarında yandıktan sonra tekrar inşa edilen su değirmeninde 1925'ten beri üretim devam ediyor.
Tarihi değirmenin işleticisi de değirmen gibi yaşıyla dikkati çekiyor.
Şevket Çiloğlu, babası Hasip Çiloğlu'nun 1943 yılında satın aldığı, bir süre işletip daha sonra kiraya verdiği değirmenin başına 1970 yılında geçti.